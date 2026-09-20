유하나, ♥이용규 음주운전 논란 후 2개월 만에 근황..“도쿄 다녀왔어”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 유하나가 남편인 전 프로야구 선수 이용규의 음주운전 사고 이후 오랜만에 자신의 근황을 공개했다. 한동안 SNS 활동을 중단했던 가운데 일본에서 일정을 소화하며 잠시 휴식을 취한 모습이 전해졌다.

유하나는 20일 개인 계정에 여러 장의 사진과 함께 근황을 담은 글을 올렸다.

그는 "안녕, 오랜만이야! 나는 그냥 내가 해야할 일들을 잘하고 지내고 있었어. 일 때문에 도쿄를 갔다가 잠시 쉬고 올 수 있었지!"라며 팬들에게 오랜만에 인사를 건넸다.

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함께 공개된 사진에는 비행기 안에서 카메라를 바라보며 셀카를 찍는 모습부터 일본 도쿄에서 시간을 보내는 모습까지 다양한 일상이 담겼다. 여행지에서 여유로운 시간을 보내는 유하나의 모습도 눈길을 끌었다.

이번 게시물은 유하나가 약 2개월 만에 전한 근황이라는 점에서도 관심을 모았다.

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앞서 이용규는 지난 6월 음주운전 사고를 일으켰다. 이후 이용규는 당시 몸담고 있던 키움 히어로즈 코치직에서 물러났으며, 현역 선수로 이어온 프로야구 관련 활동에도 마침표를 찍게 됐다.

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사고 당시 유하나는 자신의 인생에서 처음으로 팬미팅과 사인회를 준비하고 있던 상황이었다. 이후 남편의 사고를 둘러싼 비판과 관심이 이어지면서 한때 자신의 SNS 계정을 비공개로 전환하기도 했다.

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그런 가운데 오랜만에 모습을 드러낸 유하나는 별도의 심경을 밝히기보다는 자신의 일상과 일본에서의 시간을 담담하게 공유했다.

한편 유하나는 지난 2011년 이용규와 결혼했으며, 두 사람 사이에는 두 아들이 있다.

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tokkig@sportschosun.com