써니, SM 떠나 3년 만에 깜짝 국내 예능 복귀…이승철·탁재훈과 '철탁써니' 결성

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 소녀시대 써니가 오랜만에 국내 예능에서 반가운 모습을 드러낸다. SM엔터테인먼트를 떠난 뒤 프로듀서로 활동 영역을 넓혀온 만큼 이번 방송 출연에 더욱 관심이 쏠린다.

오는 21일 밤 10시 방송되는 2026 KBS 2TV 한가위 대기획 '당신의 삶은 네버엔딩 스토리 - 이승철'의 예능 '배송왔송'에서는 이승철, 탁재훈, 써니로 구성된 음악 배송단 '철탁써니'가 첫 번째 사연의 주인공을 찾아간다.

특히 이번 방송은 써니의 오랜만의 국내 예능 활동이라는 점에서 눈길을 끈다.

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써니는 지난 2023년 8월 데뷔 때부터 몸담았던 SM엔터테인먼트와 전속계약을 종료했다. 당시 써니는 새로운 환경에서 새로운 시각으로 자신을 바라보겠다며 SM을 떠나 새로운 도전에 나설 뜻을 밝혔다.

이후 방송에서 좀처럼 모습을 보기 어려웠던 써니는 가수뿐 아니라 프로듀서로 활동 반경을 넓혔다. 지난해 이수만 전 SM 총괄 프로듀서가 설립한 A2O엔터테인먼트와 프로듀서 계약을 맺은 사실이 알려졌다.

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A2O 측에 따르면 써니는 유영진 프로듀서의 지도 아래 프로듀싱 훈련을 받는 한편 연습생 트레이닝 프로그램 디자인과 심리적 케어, 영상 콘텐츠 촬영, 스타일링과 안무 지도 등 아티스트 육성 전반에 참여했다. 미국 레코딩 스튜디오에서 연습생들의 녹음을 직접 디렉팅하는 모습도 공개돼 화제를 모았다.

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지난해 6월에는 미국 로스앤젤레스에서 A2O 소속 걸그룹 A2O MAY와 함께한 모습이 공개되기도 했다. 무대 위 가수에서 후배 아티스트를 이끄는 프로듀서로 새로운 행보를 보여준 것이다.

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그런 써니가 이번에는 이승철, 탁재훈과 '철탁써니'를 결성하고 국내 시청자들과 만난다.

'철탁써니'에게 첫 번째 사연을 보낸 주인공은 새로운 출발을 앞둔 예비 신부다. 할머니의 손에서 자란 신청자는 결혼식에서 아버지의 빈자리가 슬픔으로 남지 않도록 밝게 채워달라는 부탁을 전한다.

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사연을 접한 세 사람은 예비 신부에게 잊지 못할 순간을 선물하기 위해 결혼식 하객으로 출동한다. 특히 이날 미션은 신랑에게 모든 사실을 숨긴 채 진행하는 깜짝 축가 이벤트다.

이승철, 탁재훈, 써니는 하객들의 눈을 피해 결혼식장 곳곳을 누비며 비밀 작전을 벌인다. 이 가운데 써니는 정체를 들키지 않은 채 신부대기실까지 향해야 하는 임무를 맡아 긴장감과 웃음을 동시에 책임질 예정이다.

결혼식장으로 이동하는 버스에서는 이승철의 명곡을 다시 부른 후배 가수들을 대상으로 '커버곡 월드컵'도 펼쳐진다.

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아이유의 '네버엔딩 스토리'와 이무진의 '소녀시대', 박보검의 '내가 많이 사랑해요'와 태연의 'My Love' 등이 후보로 등장한다. 쟁쟁한 후배들의 이름에 흐뭇해하던 이승철은 한 명만 골라야 하는 상황이 되자 난감해하고, 아이유와 이무진의 대결에서는 "아이유가 무섭다"며 손사래를 쳐 웃음을 안긴다.

첫 번째 미션의 하이라이트인 축가 배송에서는 이승철이 직접 노래 선물에 나서고, 탁재훈은 스페셜 결혼식 사회자로 힘을 보탠다. 여기에 오랜만에 국내 예능에 나선 써니가 특유의 친근하고 유쾌한 매력을 보여줄 것으로 기대를 모은다.

한편 이승철, 탁재훈, 써니의 음악 배송 프로젝트 '배송왔송'은 오는 21일 밤 10시 방송된다. 음악 쇼 '네버엔딩 스토리 - 이승철'은 오는 24일 오후 7시 30분 KBS 2TV에서 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com