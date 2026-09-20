이주빈, 3개월 만에 SNS 돌아왔는데…확 달라진 비주얼 '시선 집중'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이주빈이 약 3개월 만에 SNS를 통해 근황을 전하며 한층 달라진 분위기로 시선을 끌었다.

이주빈은 19일 자신의 SNS에 "오랜만이에요 여러분. 잘 지냈나요. 보고 싶었어"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 최근 이주빈의 SNS 게시물 업로드가 뜸했던 만큼 오랜만에 전해진 일상 사진에 관심이 쏠렸다.

공개된 사진 속 이주빈은 검은색 오프숄더 상의에 긴 웨이브 헤어스타일을 하고 카메라를 바라보고 있다. 한 손으로 턱을 받치거나 꽃다발을 품에 안은 채 다양한 표정을 짓는 모습도 담겼다.

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특히 이전의 또렷하고 단정한 이미지와 비교해 한층 성숙하고 부드러워진 분위기가 눈길을 끈다. 헤어스타일과 메이크업, 촬영 각도와 조명 등이 어우러지면서 기존에 보여줬던 모습과는 사뭇 다른 느낌을 자아냈다. 오랜만에 공개한 근황인 만큼 변화된 스타일링 역시 자연스럽게 시선을 모았다.

이날은 이주빈의 생일을 기념하는 자리였다. 1989년 9월 18일생인 이주빈은 올해 만 37세가 됐다. 그는 "나 어제 생일이었다구우. 올해도 사랑하는 사람들 함께 HBD. 고마워요 사랑해요 행복했다아. 생일 축하해 주신 분들 모두 고마우어"라며 행복한 생일을 보냈다고 전했다.

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함께 공개한 사진에는 '주빈아 생일 축하해'라는 문구가 적힌 화려한 케이크도 등장했다. 이주빈은 마지막으로 "그리고 이 케이크엔 비밀이 있지"라고 의미심장하게 덧붙여 케이크에 어떤 사연이 담겨 있는지 궁금증을 자아냈다.

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오랜만의 SNS 복귀에도 반가운 동료들의 축하가 이어졌다. 공개된 게시물에는 배우 차영남 등이 생일을 축하하는 댓글을 남기며 친분을 드러냈다.

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한편 이주빈은 2017년 SBS 드라마 '귓속말'을 시작으로 '멜로가 체질', '종이의 집: 공동경제구역', '눈물의 여왕', 영화 '범죄도시4' 등에서 활약했다. 올해는 tvN '스프링 피버'에서 윤봄 역을 맡았으며, 오는 11월 열리는 '2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈' 시상자 명단에도 이름을 올렸다.

olzllovely@sportschosun.com