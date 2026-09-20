남규리, 9분 영상 위해 무려 14시간 촬영…"카메라에 말하는 것도 어려웠다"

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[스포츠조선 정안지 기자]씨야 남규리가 유튜브 활동을 통해 자신의 이야기를 다시 꺼내놓기까지의 과정을 솔직하게 털어놨다.

20일 유튜브 채널 '남규리의 귤멍'에는 "남규리, 10만 유튜버 되다! 실버버튼 언박싱과 구독자 Q&A 함께 해요!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 남규리는 "사실 카메라에 대고 말한다는 것 자체가 뭔가 어려웠었다"라고 말했다. 이어 "근데 유튜브를 한 해 한 해 해나가면서 마음에 있는 얘기도 잘 꺼내 보일 수 있게 됐다"라며 "음악 활동, 콘서트에서 관객들과의 호흡 등 이런 것들이 많이 성장하게 된 밑거름과 발판이 되지 않았나 싶다. 내 인생에 없어서는 안 될 아주 아주 귀한 보석 같은 채널"이라고 표현하며 남다른 애정을 드러냈다.

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남규리는 첫 촬영 당시의 긴장감도 떠올렸다. 그는 "첫 회 촬영이라 그런지 너무 긴장됐다. 사실 12시간인가 14시간 찍었다"라며 "전날 '내가 유튜브 촬영을 어떻게 해야 되나'라는 고민과 걱정과 불안에 잠을 못 자고 첫 촬영을 했다"고 회상했다.

그는 "첫 회를 보시면 '이거 찍는데 그렇게 고민과 걱정을 했다고?' 하실 거다"라며 "'이렇게 과감하게 나의 모든 걸 오픈해도 될까, 이렇게 되면 사람들이 이런 나를 좋아할까, 너무 적막한 나의 일상을 과연 보여드려도 되려나' 고민을 진짜 많이 했던 것 같다"고 털어놨다.

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번아웃을 어떻게 이겨내는지 묻는 질문에는 자신의 경험을 바탕으로 진솔한 답을 내놨다. 남규리는 "그 시간을 지나와야 또 알 수 있는 것들인 것 같다"라면서 "앞길이 안 보일 때 나는 내가 살아온 걸 믿는다"라고 말했다. 이어 "오늘을 너무 열심히 살아서 어제가 후회되지 않는 그런 부분들도 있다"라면서 "그렇게 살아왔는데 앞길이 보이지 않는다? 그건 그냥 잠깐 더 좋은 시간을 위해서 나한테 앞길이 보이지 않는 거라고 생각한다"라고 자기 생각을 밝혔다. 그러면서 "난 지금도 앞으로 가고 있고 열심히 살고 있으니까 분명히 이 안개는 걷어질 거라 생각한다"면서 "오늘 열심히 살자. 이 시간은 지나간다"라고 덧붙였다.

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한편 남규리는 지난 16일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에 출연해 방송에서 오랜 시간 말을 하지 않은 이유를 털어놨다.

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당시 그는 "내가 뭐만 하면 '예쁜 척한다', '공주병이다'라는 등 이유가 없는데 어떤 이유가 막 생겼다"라고 말했다. 이어 "어떤 말을 하면 내가 했던 이야기와는 다르게 뭔가 헤드라인에 자극적인 헤드라인으로 잡고 기사가 났다. 그러다 보니까 나의 진심은 많이 왜곡됐다. 그래서 어느 날부터 말을 닫았다"라고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com