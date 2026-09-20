뺑소니 후 술타기 의혹 이재룡, 첫 재판 11월 13일로 연기

TV조선 방송화면 캡처

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이재룡(62)의 교통사고 후 미조치 및 음주 측정 방해 혐의 사건 첫 재판이 당초 예정된 일정보다 한 달가량 늦춰진다.

20일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사10단독 이재욱 부장판사는 이재룡의 첫 공판기일을 오는 11월 13일로 변경했다.

당초 재판은 10월 16일 진행될 예정이었다. 그러나 이재룡 측 변호인이 지난 4일 법원에 기일 변경을 요청했고, 재판부가 이를 받아들이면서 일정이 조정된 것으로 전해졌다. 공판기일에는 피고인이 직접 법정에 나와야 한다.

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이재룡은 지난 3월 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근 도로에서 차량을 운전하던 중 중앙분리대를 충돌한 뒤 현장을 벗어난 혐의를 받고 있다. 검찰은 해당 사고와 관련해 도로교통법상 사고 후 미조치 및 음주 측정 방해 혐의로 이재룡을 지난달 불구속 상태로 재판에 넘겼다.

사고 직후 이재룡은 다른 술자리에 참석한 것으로 조사됐다. 이후 약 3시간이 지난 뒤 지인의 집에서 경찰에 붙잡혔다.

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경찰은 사고 이후 추가로 술을 마신 행위가 음주운전 사실을 확인하기 어렵게 만들기 위한 이른바 '술타기 수법'에 해당한다고 보고 음주운전 혐의까지 적용해 사건을 송치했다.

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다만 검찰의 판단은 달랐다. 검찰은 음주운전 혐의에 대해서는 기소하지 않았다. 이재룡이 운전할 당시 실제 혈중알코올농도가 면허정지 기준인 0.03% 이상이었다는 점을 객관적으로 입증하기 어렵다고 판단한 것으로 알려졌다.

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검찰은 음주량과 음주 시점, 체질 및 시간 경과 등을 바탕으로 사고 당시 혈중알코올농도를 계산하는 '위드마크 공식'을 활용해 수치를 추산했으나, 해당 기준을 충족했다는 점을 명확하게 입증하지 못한 것으로 전해졌다.

한편 음주운전 사고 이후 추가로 술을 마셔 음주 측정을 어렵게 만드는 행위를 처벌하는 음주 측정 방해 관련 개정 도로교통법은 지난해 6월부터 시행됐다. 해당 법 개정은 2024년 가수 김호중의 음주운전 사고 사건을 계기로 이른바 '술타기' 행위를 막기 위해 마련됐다.

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tokkig@sportschosun.com