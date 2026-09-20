16kg 뺀 한혜연, 진짜 '뼈말라' 몸매…갈라진 다리 근육까지 '완전 딴 사람'

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[스포츠조선 정안지 기자]스타일리스트 한혜연이 꾸준한 러닝으로 다져진 탄탄한 몸매를 공개해 눈길을 끌었다.

한혜연은 20일 자신의 SNS를 통해 "가볍게 러닝 후 중요한 건 쳇타임"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 러닝 크루 멤버들과 함께 한강 러닝 중인 한혜연의 모습이 담겨있다.

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이날 한혜연은 티셔츠부터 바지, 조끼까지 보라색으로 맞춘 러닝룩을 선보이며 남다른 패션 감각을 드러냈다.

본격적인 러닝에 앞서 스트레칭으로 몸을 풀고 있는 모습도 포착됐다. 특히 짧은 바지 아래로 드러난 탄탄한 다리 근육이 시선을 사로잡았다. 꾸준히 러닝을 이어온 만큼 군살 없이 다져진 하체가 돋보였다.

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이어 한혜연은 가벼운 발걸음으로 러닝을 이어가며 여유로운 운동 실력을 뽐냈다.

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앞서 한혜연은 꾸준한 다이어트를 통해 총 16kg 감량에 성공했다고 밝혀 큰 화제를 모은 바 있다. 감량 이후에도 요요 없이 체중을 유지하며 철저한 자기 관리 일상을 이어가고 있다.

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특히 최근에는 44kg대 몸무게를 유지 중인 것으로 알려져 많은 이들의 놀라움을 자아냈다. 한혜연은 초절식 식단과 운동을 병행하며 체중 관리에 힘쓰고 있으며, 건강한 생활 습관을 통해 달라진 몸매를 유지하고 있는 것으로 전해졌다.

한편 한혜연은 방송과 SNS를 통해 패션, 뷰티, 라이프스타일 콘텐츠를 꾸준히 선보이며 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.

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anjee85@sportschosun.com