"그냥 재벌 하겠다"…노엘, 1000억 건물주설→마약 의혹 직접 해명[SC이슈]

사진제공=인디고 뮤직

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 래퍼 노엘(본명 장용준)이 자신을 둘러싼 200억원대 탈세설과 1000억원대 건물주설, 마약 의혹에 직접 입을 열었다.

노엘은 지난 19일 SNS 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통하던 중 온라인상에서 제기된 각종 의혹과 관련한 질문에 답했다.

먼저 한 시청자가 "200억 탈세 왜 했냐"고 묻자 노엘은 "저 200억 없어요"라고 즉각 부인했다.

Advertisement

온라인상에서 퍼진 '1000억원대 건물주설'에 대해서도 해명했다. 노엘은 "나무위키 가서 누가 그것 좀 지워달라"며 "내가 건물 1000억짜리가 있다고 돼 있는데, 건물 1000억 있으면 내가 음악을 왜 하겠나. 그것 좀 제발 지워달라"고 말했다.

그러면서 "그것도 나이스다. 그냥 재벌 하겠다. 그래, 있다고 치자"고 농담을 하기도 했다.

Advertisement

마약과 관련한 댓글에는 강하게 반발했다. 한 시청자가 "대마 하세요"라는 댓글을 남기자 노엘은 욕설과 함께 "와서 내 머리털 한번 뽑아봐라. 뭐가 나오는가. 알지도 못하면서"라고 말했다.

Advertisement

최근 노엘이 소속된 힙합 레이블 인디고뮤직의 래퍼 김감전(김상민그는감히전설이라고할수있다)이 대마 관련 혐의로 구속된 사실이 알려진 가운데, 노엘에게도 관련 질문이 나온 것으로 보인다.

Advertisement

노엘은 고 장제원 전 국민의힘 의원의 아들로, 과거 부동산 임대업 관련 회사의 지분을 보유한 사실 등이 알려지면서 재산 규모를 둘러싸고 관심을 받아왔다. 다만 온라인상에서 유통된 '1000억원대 건물 보유'와 '200억원대 탈세' 주장에 대해서는 이날 직접 사실이 아니라는 입장을 밝힌 것이다.

노엘은 2017년 Mnet '고등래퍼'와 '쇼미더머니6' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 이후 2019년 음주운전 사고와 운전자 바꿔치기 등 혐의로 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

Advertisement

또 2021년에는 무면허 운전 중 음주 측정을 거부하고 경찰관을 폭행한 혐의 등으로 기소돼 징역 1년의 실형을 선고받아 복역했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com