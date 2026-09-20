'손 덜덜 떤' 한승연, 목 디스크에도 5곡 댄스 강행...팬들 "좀 쉬길"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 카라 한승연이 목 디스크 치료 중에도 대학 축제 무대에 올라 팬들의 걱정을 샀다.

카라는 지난 18일 서강대학교 축제 무대에 올라 학생들과 만났다. 이날 카라는 '프리티 걸(Pretty Girl)'을 시작으로 '허니(Honey)', '루팡', '스텝(Step)', '미스터'까지 대표곡 5곡을 연달아 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

그러나 공연 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 한승연의 건강 상태를 걱정하는 반응이 이어졌다.

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최근 목 디스크 증상이 심해져 치료를 받고 있는 한승연이 다른 멤버들과 달리 목의 움직임을 최소화한 채 안무를 소화하는 모습이 포착됐기 때문이다.

공개된 영상 속 한승연은 목을 꼿꼿하게 세운 상태로 무대에 임했다.

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일부 동작에서는 상체를 자유롭게 움직이지 못하는 듯한 모습도 보였지만, 끝까지 미소를 잃지 않고 멤버들과 호흡을 맞추며 공연을 마쳤다.

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일부 누리꾼은 한승연의 얼굴과 몸이 이전보다 부어 보인다는 반응을 내놓기도 했다. 다만 이것이 목 디스크 치료나 복용 약물과 관련됐는지는 확인되지 않았다.

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앞서 한승연은 지난달 팬들이 준비한 생일 카페를 방문했다가 손을 여러 차례 떠는 모습이 포착돼 건강 이상설에 휩싸였다.

당시 소속사 측은 한승연의 목 디스크 증상이 최근 심해지면서 손 떨림 증상이 나타난 것이라고 설명했다.

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이어 현재 치료를 받고 있으며, 목 디스크 외에 다른 건강상의 문제는 없다고 밝혔다.

이런 상황에서 한승연이 쉴 틈 없이 안무를 소화하는 축제 영상이 공개되자 팬들은 "춤을 출 상태가 아닌 것처럼 보여 걱정된다", "몸부터 회복했으면 좋겠다", "목을 거의 움직이지 못하는데 무대를 끝까지 해냈다", "당분간은 쉬엄쉬엄 활동했으면 한다" 등의 반응을 보였다.

한승연은 공연을 마친 뒤 자신의 SNS에 "누나 왔다, 서강대"라는 글과 함께 여러 장의 셀카를 게재했다.

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사진 속 한승연은 밝게 미소 지으며 무대 밖에서는 한결 편안한 모습을 보였다.

목 디스크 치료 중에도 예정된 무대를 끝까지 소화한 한승연의 프로 의식에 응원이 이어지는 한편, 무리한 활동보다 충분한 휴식과 회복이 우선돼야 한다는 우려도 커지고 있다.

narusi@sportschosun.com