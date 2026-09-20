서강준도 못 참은 12년 전 흑역사…"제가 뭐 잘못한 거 있습니까"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 서강준이 12년 전 '흑역사' 영상이 재조명되자 직접 댓글을 남겨 웃음을 안겼다.

지난 16일 OTT 플랫폼 웨이브 공식 SNS에는 "지금은 '너 말고 다른 연애'의 유죄 다정남. 하지만 신인 시절에는 누구보다 진지한 '으르렁' 장인"이라는 글과 함께 MBC '라디오스타' 쇼츠 영상이 게재됐다.

영상에는 2014년 1월 '라디오스타'에 출연한 신인 시절 서강준의 모습이 담겼다. 당시 서강준은 피아노 앞에 앉아 그룹 엑소의 히트곡 '으르렁' 후렴구를 직접 연주했다.

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서강준은 다소 어설픈 연주에도 시종일관 진지한 표정을 유지했다.

특히 연주 도중 갑자기 건반에서 손을 떼고 정색한 채 "으르렁"이라고 외쳐 출연진을 폭소하게 했다. 훈훈한 외모와 예상치 못한 퍼포먼스의 간극이 웃음을 더했다.

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약 12년 만에 자신의 과거 영상이 다시 소환되자 서강준도 가만히 있지 않았다.

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그는 해당 게시물 댓글에 "저기요 웨이브 씨, 제가 뭐 잘못한 거 있습니까"라고 직접 항의해 재미를 더했다.

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웨이브가 신작 홍보를 위해 과거 '흑역사'를 꺼내 들자 서강준이 재치 있게 맞받아친 것이다. 오랜 시간이 흘렀음에도 변함없는 외모 역시 눈길을 끌었다.

한편 서강준은 현재 KBS 2TV 드라마 '너 말고 다른 연애'에서 남궁호 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다. '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차에 접어든 익숙한 연인이 낯선 감정과 마주하면서 벌어지는 현실 공감 멜로드라마다.

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narusi@sportschosun.com