'김준호♥' 김지민, 먹덧에 5kg 쪘다더니..D라인 실종, 늘씬한 몸매에 감탄

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[스포츠조선 김소희 기자]코미디언 김지민이 임신 중에도 유기동물을 위한 따뜻한 행보를 이어가며 주말 일상을 전했다.

김지민은 20일 자신의 계정에 "유행사 동창회. 사지 말고 입양하세요", "매주 토요일 유행사 아이들 보러오세요! 이태원!"이라는 글을 게재했다.

함께 공개한 사진에는 반려견과 함께 유기견 행사에 참여한 김지민의 모습이 담겼다. 김지민은 펑퍼짐한 흰색 원피스에 굽이 낮은 검은색 로퍼와 검은색 양말을 매치해 깔끔하면서도 편안한 분위기를 연출했다.

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특히 김지민은 임신 중임에도 불구하고 늘씬한 모습으로 눈길을 끌었다.

김지민이 언급한 '유행사'는 유기동물의 입양과 보호에 관심을 갖고 참여하는 활동으로 알려져 있다. 김지민은 "사지 말고 입양하세요"라는 메시지를 함께 전하며 유기동물 입양에 대한 관심을 당부했다.

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한편 김지민은 지난해 7월 8세 연상의 코미디언 김준호와 공개 열애 끝에 결혼했다. 지난 7월에는 시험관 시술을 통해 임신에 성공했다는 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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최근에는 "입덧 없어 좋아만 했지 이게 먹덧(음식을 계속 먹게 되는 입덧 증상 중 하나)일 줄은 몰랐네"라며 먹덧 중인 근황을 전하기도 했다. 또한 "곧 있음 19주차 +5kg. 원래 이리 시간이 안 가나요?"라며 "평생 먹을 거 다 먹고 있다. 먹방 찍으면 날아다닐 텐데"라고 왕성한 식욕을 자랑했다.