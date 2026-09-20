"시작부터 앙코르 가야 할 판"…NCT 127, 10년 내공 쏟은 '한계 돌파' 오프닝

사진제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 NCT 127이 시작부터 한계선을 돌파하는 압도적인 화력으로 서울의 밤을 집어삼켰다.

NCT 127은 20일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO 돔에서 다섯 번째 단독 콘서트 '네오 시티 : 서울-더 레드라인'의 마지막 날 공연을 열었다. 지난 18일부터 사흘간 이어진 이번 서울 공연은 시야제한석까지 전석 매진을 기록하며 3만 1500명의 관객을 동원, 막강한 티켓 파워를 입증했다.

무엇보다 이번 공연은 NCT 127이 팀의 재정비와 멤버들의 군 복무 등 안팎의 변화를 겪은 후 처음으로 올리는 대규모 단독 콘서트라는 점에서 남다른 의미를 지녔다. 오랜 시간 팀의 뼈대를 지켜온 주요 멤버들의 부재 속에서도, 무대 위에 선 다섯 멤버(태용, 쟈니, 유타, 재현, 해찬)는 10년간 다져온 '네오 근력'을 오프닝부터 거침없이 쏟아냈다.

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공연의 포문은 '시스템 에러' 섹션이 열었다. 멤버들은 복잡하게 얽힌 키네시스 와이어에 매달린 채 등장, 자신들을 가두는 선을 찢어내는 파격적인 퍼포먼스로 인트로와 신보 정규 7집 수록곡 '레거시'를 펼쳐내며 장내를 단숨에 압도했다. 이어 올드스쿨 힙합 바이브의 '스텝 업'과 정규 6집 타이틀곡 '삐그덕'으로 내달리며 스타디움의 온도를 단숨에 끌어올렸다.

곧바로 '탈출' 인터루드 영상과 함께 분위기가 반전됐다. 특유의 실험적인 사운드가 돋보이는 '사이먼 세이즈'와 시그니처 곡 '체리밤', 강렬한 베이스의 '레모네이드'가 연이어 쏟아지자 객석에서는 터질 듯한 함성이 쏟아졌다.

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열기는 '과부하' 섹션에서 최고조에 달했다. '펀치' 무대에서는 가로 13m, 세로 10m 규모의 대형 사각 레이저 링이 솟아올라 멤버들을 에워싸며 숨 막히는 긴장감을 연출했다. 기세를 몰아 '브링 더 노이즈'와 정규 4집 타이틀곡 '질주'까지 쉼 없이 몰아치며 오프닝부터 KSPO돔을 완벽한 축제의 장으로 탈바꿈시켰다.

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폭풍 같은 오프닝 무대를 마친 멤버들은 땀에 흠뻑 젖은 채 팬들과 마주했다. 리더 태용은 "오늘이 마지막 '레드라인' 공연 날이다. 벌써 이렇게 마지막 날이 왔다. 순식간에 지나간 것 같다"라며 "오프닝부터 심상치 않다. 여러분 모두 너무 핫해서, 여기서 바로 앙코르로 넘어가야 할 것 같다"고 너스레를 떨어 객석을 웃음바다로 만들었다.

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이어 해찬은 "시간이 진짜 빠르지 않나. 역대급으로 시간이 빠르게 지나가고 있는 것 같다. 끝까지 재밌고 안전하게 즐기셨으면 한다"고 당부했다. 그러면서 "첫날부터 공통점이 있다. 스탠딩에 계신 분들이 뒷분들만 계속 뛰어논다는 것이다. 오늘은 앞에 계신 분들도 뛰어놀 수 있나. 마지막 날이니까 후회 없이 놀았으면 한다"며 열기를 북돋웠다.

그러자 태용은 "이렇게 마지막 날 소중한 시간 써주셔서 감사하다. 근데 앞에 분들은 못 뛰실 거다. 카메라가 분리돼서 그런 거 아니냐. 이해한다. 그래도 목청 기대하겠다"며 남다른 입담으로 장내를 쥐락펴락했다.

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"소리 질러"라고 우렁찬 샤우팅으로 마이크를 잡은 재현은 "오늘은 머리를 까고 와봤다"고 말해 폭발적인 환호를 이끌어냈다. 이어 "중요한 말씀을 드려야 한다. '레드라인' 공연의 이 순간은 돌아오지 않는다. 그러니 온전히 즐겨야 한다. 처음부터 끝까지 후회 없이 놀고 가셔야 한다"고 강조했다.

유타 역시 "한순간에 3일이 지나갔다. 오늘 끝까지 잘 부탁드리겠다"고 인사했고, 쟈니는 "오늘 3일 차다. 정말 믿기지 않는다. 이렇게 땀 많이 나는 공연이 없는데, 오늘도 흠뻑 젖을 것"이라며 앞으로 이어질 뜨거운 무대를 예고했다.

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오프닝 무대 연출과 퍼포먼스에 얽힌 비하인드도 전해졌다. 유타가 "오프닝에서 위에서 내려오니까 어땠느냐"고 묻자, 해찬은 "하늘에서 내려온 걸 무서워하는 편인데, 제가 다시 한번 천사라는 걸…"이라고 능청을 떨다가도 곧바로 "네, 죄송하다"라고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

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이어 유타는 "'체리밤' 할 때마다 우리 안무지만, 진짜 멋있는 것 같다"라며 "태용 씨도 새로 랩을 썼다"고 귀띔했다.

이에 태용은 "랩 브릿지를 새롭게 만들었다"면서 "연습실 비하인드를 얘기하자면, 멤버들이 거기 안무 죽어도 안 하겠다고 해서 같이 해달라고 빌었다. 그래도 멤버들이 해줘서 훨씬 멋있어지는 랩 브릿지가 생긴 것 같다"며 남다른 호흡을 과시했다.

압도적인 스케일로 시선을 사로잡은 레이저 링 연출에 대한 이야기도 이어졌다. 태용은 "링 내려오는 거 너무 멋있지 않느냐. '펀치'를 했던 것 중에 이만한 '펀치' 무대가 없었던 것 같다. '펀치'는 진짜 좋겠다. 이런 무대를 해줄 수 있어서"라며 뿌듯함을 드러냈고, 해찬 역시 "'펀치'야 축하해"라고 맞장구를 쳤다.

태용은 객석의 뜨거운 반응을 살피며 "'브링 더 노이즈' 보면서 벌써 한계점 도달했느냐. 그럼 안 되는데"라고 외쳐, 앞으로 쏟아질 무대에 대한 기대감을 한껏 고조시켰다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com