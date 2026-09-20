이광수♥이선빈 '9년째 열애'에..지석진 "얼른 가정 꾸려라" 결혼·2세 잔소리

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 지석진이 추석을 앞두고 이광수, 양세찬, 남창희에게 '맏형표 덕담(?)'을 건넸다.

19일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '[특집 예고캠] 추석 가족 모임'이라는 제목의 선공개 영상이 업로드됐다. 해당 영상은 오는 25일 금요일 오전 9시 공개될 예정이다.

공개된 영상에는 유재석을 비롯해 지석진, 이광수, 양세찬, 남창희가 한자리에 모여 추석 명절 분위기를 만끽하는 모습이 담겼다. 유재석은 게스트로 출연한 이들을 소개하며 "가족 같은 분들과 함께 추석 명절을 (보내보겠다)"며 반가운 마음을 드러냈다.

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특히 이날 지석진은 모임의 가장 맏형답게 후배들을 향해 남다른(?) 덕담을 건네며 분위기를 이끌었다.

최근 결혼한 남창희에게는 "나이도 어느 정도 차서 결혼해가지고 빨리 (애) 낳아야지"라고 말하며 2세 계획을 언급했다. 이어 아직 미혼인 이광수와 양세찬을 향해서는 "너도 빨리 가고 가정 꾸려라"라고 조언했다.

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맏형의 진심 어린 덕담이었지만, 이를 가만히 듣고 있을 이광수가 아니었다. 이광수는 지석진을 향해 "형 근데 진짜 할아버지 같다"라고 받아치며 예상치 못한 반격에 나섰다. 지석진의 '꼰대(?)' 면모를 재치 있게 꼬집은 한마디에 현장에는 웃음이 터졌다.

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이를 지켜보던 유재석 역시 웃음을 참지 못했다. 유재석은 "명절에 싸우지 마세요"라며 눈물까지 흘릴 정도로 폭소했고, 출연진들의 티격태격하는 모습이 더해지며 유쾌한 추석 가족 모임의 분위기를 완성했다.

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한편 이광수와 이선빈은 2016년 런닝맨을 통해 처음 인연을 맺었으며, 2018년 열애 사실을 인정한 뒤 현재까지 9년째 공개 연애를 이어오고 있다.