고지용, 전처와 갈등중 '응원 미담' 등장.."차 박았는데 그냥 가라고, 인성 좋은 분"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 룹 젝스키스 출신 고지용이 전 아내 허양임과 면접교섭 문제를 둘러싼 갈등을 이어가고 있는 가운데, 한 팬이 과거 고지용에게 직접 도움을 받았던 일화를 공개하며 응원의 목소리를 전했다.

한 팬은 지난 19일 고지용의 SNS에 장문의 댓글을 남겼다. 그는 자신을 "저 아주 옛날에 청담동 고기집 발렛 앞에서 차 접촉사고 낸 사람"이라고 소개하며 과거 고지용과 있었던 일을 떠올렸다.

팬은 "그때 무사고로 처리하고 이해해 주셔서 감사했다"며 당시 사고 상황에서 고지용이 보여준 배려에 고마움을 전했다. 이어 "그땐 당황해서 감사말도 못 드리고"라며 뒤늦게나마 감사 인사를 전하는 이유를 밝혔다.

Advertisement

팬은 최근 여러 어려움을 겪고 있는 고지용을 향한 응원의 메시지도 덧붙였다. 그는 "건강이 최고다. 아프지 마시고 꼭 다시 오르리라 응원한다. 많이 드셔라. 꼭"이라고 적으며 고지용의 건강을 걱정했다.

이후 팬은 자신의 계정을 통해 당시 상황을 보다 구체적으로 설명했다. 그는 "한국 살 때 어릴적 핸드폰하면서 운전해서 앞차 많이 박고 다녔는데 옷깃 스치듯 박아도 돈 달라 범퍼를 바꾸겠네 뭐네 하던 차주도 있었는데 이분 잘 나가실 적 좋은 차를 뒤에서 발렛 기다리다 받았다"면서 당시 고지용의 차량을 뒤에서 접촉했다고 밝혔다.

Advertisement

그러면서 "점잖게 조심하라고 하고 가셨다"고 당시 고지용의 반응을 전했다. 예상치 못한 접촉사고에도 크게 문제 삼지 않고 넘어갔다는 설명이다.

Advertisement

팬은 "나 한국 연예인들 잘 모르는데 나중에 알았다. 인성이 좋은 분 같은데 살이 너무 빠져서 안쓰럽다. 살다보면 좋을 때 나쁠 때도 있는데 파이팅"이라며 고지용을 향한 응원을 이어갔다.

Advertisement

한편 고지용과 허양임은 2013년 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 품에 안았다. 두 사람과 승재 군은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출연하며 많은 사랑을 받았다. 이후 두 사람은 지난 7월, 약 2년 전 이혼했다는 사실을 뒤늦게 알렸다. 이후 양육비 및 아들 면접교섭 문제 등을 둘러싸고 법적 분쟁에 돌입한 것으로 알려졌다.