'군 복무' 도영·정우, NCT 127 콘서트 찾았다…"충성"→깜짝 떡 선물

사진제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 군 복무 중인 NCT 127 도영과 정우가 '레드라인' 마지막 공연을 깜짝 방문했다. 무대 위 영상으로 먼저 모습을 드러낸 두 사람은 객석에서 직접 멤버들과 호흡하며 NCT 127의 10주년을 함께 축하했다.

NCT 127은 20일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO 돔에서 다섯 번째 단독 콘서트 '네오 시티 : 서울-더 레드라인'의 마지막 날 공연을 열었다. 지난 18일부터 사흘간 이어진 이번 서울 공연은 시야제한석까지 전석 매진을 기록하며 3만 1500명의 관객을 동원, 막강한 티켓 파워를 입증했다.

무엇보다 이번 공연은 NCT 127이 팀의 재정비와 멤버들의 군 복무 등 안팎의 변화를 겪은 후 처음으로 올리는 대규모 단독 콘서트라는 점에서 남다른 의미를 지녔다. 오랜 시간 팀의 뼈대를 지켜온 주요 멤버들의 부재 속에서도, 무대 위에 선 다섯 멤버(태용, 쟈니, 유타, 재현, 해찬)는 10년간 다져온 '네오 근력'을 오프닝부터 거침없이 쏟아냈다.

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태용. 사진제공=SM엔터테인먼트

이날 NCT 127은 공연 초반부터 이어진 '과부하' 섹션의 열기를 그대로 이어갔다. '논스톱', 'IKR'을 연달아 선보인 뒤 '에이요'로 강렬한 퍼포먼스를 펼쳤다.

특히 '에이요'에서는 군 복무로 이번 공연에 함께하지 못한 도영과 정우의 파트가 나오자, 무대 영상에 두 사람의 모습이 등장해 눈길을 끌었다. 비록 무대에는 함께 서지 못했지만, 두 멤버의 존재를 공연 안에 남긴 셈.

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이어 NCT 127의 지난 10년을 담은 VCR이 공개된 후, 환복을 마친 멤버들은 분위기를 바꿔 '조작된 진실을 마주한 시간' 섹션으로 넘어갔다. '낫 얼론', '데이 애프터 데이'를 통해 한층 감성적인 무대를 꾸몄다.

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이어 태용은 공연 내내 뜨겁게 뛰어노는 스탠딩 관객들을 바라보며 "역시 뒤에 계신 분들이 뛰면서 노신다. 일부러 노시려고 뒤에 들어온다고 하더라. 맞느냐"고 물었고, 팬들은 "네"라고 크게 답했다.

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이에 재현은 "NCT 127 공연만의 새로운 문화인 것 같다"고 웃었다.

VCR을 언급하기도 했다. 태용은 "저희 10주년을 담은 VCR이었다. 저희 10년 동안 어느 순간이 가장 기억에 남을지는 모르겠지만, 여러분이 NCT 127을 생각했을 때 오늘이 기억나는 날이 됐으면 한다"고 말했다.

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쟈니. 사진제공=SM엔터테인먼트

그 순간 멤버들의 얼굴이 담긴 떡 케이크가 등장했다. 멤버들도 영문을 몰라 깜짝 놀랐다. 자세히 살펴보고 나서야, 알아차린 해찬은 "도영이 형이 준비한 거라고 한다. 떡을 준비해주셨다"고 설명했다.

더 큰 깜짝 선물은 따로 있었다. 군 복무 중인 도영과 정우가 휴가를 맞아 이날 공연장을 직접 찾은 것. 객석에 있던 두 사람이 자리에서 일어나 늠름하게 '충성' 경례를 하며 인사하자 멤버들과 팬들은 뜨겁게 환호했다.

유타. 사진제공=SM엔터테인먼트

무대와 객석으로 떨어져 있었지만 호흡은 여전했다. 멤버들이 "하나, 둘, 셋"에 맞춰 함께 "후~"를 외치자 도영과 정우 역시 객석에서 "후~"라고 화답하며 한마음으로 공연을 즐겼다.

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도영이 준비한 떡을 맛본 유타는 "도영아, 사랑의 맛이 난다"고 애정을 드러냈고, 해찬 역시 "아, 맛있다"고 감탄했다. 이에 팬들이 "한입만"을 외치자 멤버들은 객석을 향해 떡을 나눠줬고, 해찬은 "와, 떡도 주는 콘서트!"라며 웃음을 터뜨렸다.

이어 해찬은 "도영, 정우에게 박수 한번 달라"고 했다.

재현은 떡에 쏠린 팬들의 관심에 "떡보다 더 좋은 게 남아 있다. 떡보다 우리 무대가 더 별로냐. 떡이냐, 우리냐"고 장난스럽게 질투해 웃음을 자아냈다.

해찬. 사진제공=SM엔터테인먼트

이날 객석에는 NCT 위시도 자리했다. 쟈니가 "오늘 위시 애들도 왔다고 하더라. 또 귀여운 거 입고 왔네"라고 반기자 NCT 위시 멤버들은 자리에서 일어나 인사를 건넸다.

아직 공개되지 않은 SM엔터테인먼트 연습생들도 공연장을 찾았다. 태용이 "SM의 미래가 구시대의 유물을"이라며 말을 흐리다가 "저희는 과거다"라고 농담했다. 해찬은 곧바로 "에? 저 27세다"이라고 반박했고, 재현 역시 "나 SM 현재야"라고 받아쳐 폭소를 안겼다.

태용은 두 사람의 넘치는 자신감에 "저는 이렇게 멤버들이 열정 넘쳐서 좋다. 이렇게 많이 배운다"고 웃으며 공연을 이어갔다.

재현.사진제공=SM엔터테인먼트

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com