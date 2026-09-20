SF9 재윤, 팬에게 찍어준 로또 번호 '소름'…7개 중 4개 적중

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 SF9 재윤이 팬을 위해 골라준 로또 번호 가운데 4개가 실제 당첨 번호와 일치했다.

재윤의 번호를 활용해 로또를 구매한 팬은 총 11만원의 당첨금을 받으며 뜻밖의 '용돈'을 챙겼다.

20일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 한 팬이 "재윤 오빠 용돈 감사해요"라는 글과 함께 제1242회 로또 당첨 인증 사진과 영상을 공개했다.

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영상에는 재윤이 한 행사에서 팬의 요청을 받고 즉석에서 로또 번호를 고르는 모습이 담겼다. 재윤이 부른 숫자는 2, 4, 10, 21, 31, 36, 42였다.

지난 19일 추첨된 제1242회 로또 당첨 번호는 2, 4, 10, 16, 31, 41이며 보너스 번호는 9였다. 재윤이 고른 7개 숫자 가운데 2, 4, 10, 31 등 무려 4개가 당첨 번호와 정확하게 겹쳤다.

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재윤이 알려준 번호를 조합해 로또를 구매한 팬은 총 11만원의 당첨금을 받은 것으로 전해졌다. 팬을 위한 즉석 번호 추천이 실제 당첨으로 이어지면서 재윤은 뜻밖의 '로또 황금손'에 등극했다.

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소식을 접한 누리꾼들은 "로또 1등 당첨자가 3000명 나올 뻔했다", "7개 중 4개면 진짜 신기하다", "본인도 결과를 보면 놀랄 듯하다", "재윤에게 번호를 받아야겠다" 등의 반응을 보였다.

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narusi@sportschosun.com