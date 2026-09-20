이서진, 모태 금수저라더니 "돈이 인생의 전부, 돈 많이 벌어야 행복하다"(비서진)

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[스포츠조선 김소희 기자]'연예계 대표 금수저'로 알려진 배우 이서진이 대세 걸그룹 리센느를 향해 거침없는 현실 조언을 쏟아내며 '츤데레 매력'을 발산한다.

19일 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진' 측은 "[10월 2일 예고] 이서진×김광규, 세대 차이로 고통받는 'my스타' 리센느 수발에 진땀↘"이라는 예고 영상을 업로드 했다. 영상 속에는 평균 나이 56.5세인 이서진과 김광규가 평균 나이 20.6세인 리센느 멤버들을 만나 세대 차이를 뛰어넘는 특별한 케미를 선보일 예정이다.

이날 이서진과 김광규는 젊은 리센느 멤버들의 '수발'을 들게 된 상황에 불만을 드러냈다. 두 사람은 "늙은 우리를 케어해야지"라며 오히려 자신들이 대접받아야 한다는 듯한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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리센느가 팀을 알리는 데 큰 역할을 한 '야~호' 밈이 화제에 오르자 이서진은 "야호가 뭐야"라고 되물으며 또 한 번 세대 차이를 실감하게 했다. 이를 들은 김광규는 "아버지 뭐 하시노"라고 엉뚱한 대답을 내놓으며 예고편부터 범상치 않은 분위기를 만들었다.

리센느 역시 가만히 있지 않았다. 멤버들은 이서진, 김광규와 함께하는 과정에서 연이어 세대 차이를 체감하는가 하면, 두 사람의 느린 걸음걸이에 "걸음이 너무 느리다"고 불만을 토로했다.

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계속되는 '수발'에 결국 이서진은 "서인영이랑 다를 바 없다"고 외치며 억울함을 호소해 웃음을 안겼다.

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그런 가운데 이서진의 현실적인 조언도 이어졌다. 이서진은 리센느 멤버들에게 "돈을 많이 벌면 행복이 오게 돼 있다"며 자신의 인생관이 담긴 듯한 솔직한 이야기를 건넸다.

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이에 원이가 "돈이 다일까요?"라고 반문하자 이서진은 망설임 없이 "다야, 다야"라고 단호하게 답했다. 이어 멤버들의 촬영장에서도 "이게 다 돈이야. 웃어"라고 말하며 호되게 가르치는 모습까지 포착돼 웃음을 자아냈다.

과연 평균 나이 차이가 35세 이상 나는 이서진, 김광규와 리센느가 어떤 호흡을 보여줄지, 또 이서진표 '츤데레 조언'이 리센느에게 어떤 반응을 불러올지 관심이 모인다.

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한편 SBS '무엇이든 해줄지니-비서진' 리센느 편은 2026 아이치·나고야 아시안게임 중계 관계로 한 주 결방한다. 이후 오는 10월 2일 스페셜 확대 편성으로 방송될 예정이다.