'소방차'부터 '영웅'까지…NCT 127, 록 버전으로 찢은 KSPO돔

'소방차' 무대 이미지. 사진제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 NCT 127이 거친 록 사운드와 파격적인 메가 히트곡 퍼레이드로 '더 레드라인'의 정점을 찍었다.

NCT 127은 20일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO 돔에서 다섯 번째 단독 콘서트 '네오 시티 : 서울-더 레드라인'의 마지막 날 공연을 열었다. 지난 18일부터 사흘간 이어진 이번 서울 공연은 시야제한석까지 전석 매진을 기록하며 3만 1500명의 관객을 동원, 막강한 티켓 파워를 입증했다.

무엇보다 이번 공연은 NCT 127이 팀의 재정비와 멤버들의 군 복무 등 안팎의 변화를 겪은 후 처음으로 올리는 대규모 단독 콘서트라는 점에서 남다른 의미를 지녔다. 오랜 시간 팀의 뼈대를 지켜온 주요 멤버들의 부재 속에서도, 무대 위에 선 다섯 멤버(태용, 쟈니, 유타, 재현, 해찬)는 10년간 다져온 '네오 근력'을 거침없이 보여줬다.

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'팩트체크' 무대 이미지. 사진제공=SM엔터테인먼트

공연의 하이라이트는 단연 마지막 챕터인 '또 다른 질주' 섹션이었다. 전환 영상을 거쳐 분위기가 반전되자, 멤버들은 NCT 127의 시그니처인 독개구리 패턴을 입힌 대형 험머 차량을 타고 무대에 등장했다. '피냐타'의 거칠고 힙한 에너지로 무대를 단숨에 페스티벌 장으로 탈바꿈시킨 이들은 쉴 틈 없는 질주를 시작했다.

특히 편곡의 묘미가 돋보였다. 데뷔곡 '소방차'와 '팩트체크'가 강렬한 록 버전으로 재탄생해 현장을 집어삼킨 것. 불타는 도시를 구현한 초대형 LED 위로 시원한 워터 캐논이 쏟아져 화재를 진압하는 듯한 연출이 펼쳐진 '소방차'에서는 최대 4m 규모의 대형 발모양 에어벌룬 세트와 도영, 정우의 캐릭터가 더해져 무대를 꽉 채웠다.

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이어 '팩트체크'의 거대한 팔 모양 키네시스 세트와 시그니처 곡 '영웅'의 압도적인 드래곤 VCR까지 연이어 터져 나오며 체조경기장은 거대한 떼창의 함성으로 뒤덮였다. 이어 정규 7집 타이틀곡 '블링이'로 최고조에 달한 열기를 뿜어내며 본무대의 막을 내렸다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com