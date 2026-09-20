BTS 뷔, 사각팬티 자랑인 줄.."2주는 거뜬" 파자마 컬렉션 공개

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 꾸밈없는 일상을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

뷔는 19일 자신의 계정에 "궁금"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 별다른 설명 없이 공개한 사진에는 무대 위 화려한 모습과는 사뭇 다른 뷔의 편안하고 소탈한 일상이 고스란히 담겼다.

공개된 사진 속 뷔는 검은색 후드 차림에 모자와 헤드폰을 착용한 채 거울 셀카를 찍고 있다. 모자를 깊게 눌러쓴 편안한 차림이지만, 가려지지 않는 뚜렷한 이목구비와 특유의 분위기가 눈길을 끈다. 힘을 뺀 자연스러운 모습에서도 남다른 비주얼을 자랑하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

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또 다른 사진에서는 바닥에 누워 휴대전화를 바라보고 있는 모습이 포착됐다. 소파나 침대 대신 바닥에 편하게 누워 휴대전화에 집중하고 있는 모습에서 꾸밈없는 일상이 느껴진다. 무대 위에서 팬들의 환호를 받는 스타의 모습과는 또 다른 친근한 매력이 돋보인다.

여기에 뷔는 속옷처럼 보이는 파자마 여러 장까지 공개해 눈길을 끌었다. 뷔는 해당 사진에 "2주는 거뜬하다"라는 코멘트를 덧붙이며 특유의 유쾌한 매력을 드러냈다. 별것 아닌 듯한 일상의 순간까지도 팬들과 공유하며 소탈한 면모를 보여준 것.

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무대 위에서는 강렬한 카리스마를 발산하지만, 일상에서는 한층 편안하고 장난스러운 분위기를 보여주는 뷔의 반전 매력이 돋보인다. 이에 팬들 역시 뷔가 공개한 자연스러운 근황에 뜨거운 반응을 보이고 있다.

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한편 뷔가 속한 그룹 방탄소년단은 현재 2026~2027 월드투어를 진행 중이다. 이번 투어는 아시아와 북미, 남미, 유럽, 오세아니아 등을 아우르는 대규모 일정으로 이어질 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com