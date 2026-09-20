NCT 127 "10주년 막상 보니 별거 없더라…내년엔 우리칠 전원 한 무대로"

사진제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 NCT 127이 10년의 호흡을 나눈 팬들과 함께 서울 앙코르의 밤을 뭉클한 감동으로 물들였다.

NCT 127은 20일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO 돔에서 다섯 번째 단독 콘서트 '네오 시티 : 서울-더 레드라인'의 마지막 날 공연을 열었다. 지난 18일부터 사흘간 이어진 이번 서울 공연은 시야제한석까지 전석 매진을 기록하며 3만 1500명의 관객을 동원, 막강한 티켓 파워를 입증했다.

폭풍 같은 본무대 후 펼쳐진 앙코르 섹션에서 멤버들은 종이비행기 모양의 이동차를 타고 객석을 누볐다. '종이비행기'와 '터치'로 시즈니(NCT 팬덤 애칭)와 눈을 맞추며 공연장의 온도를 다시 덥힌 멤버들은 무대에 모여 마지막 대화를 이어갔다.

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태용은 "오늘 막날인데 앙코르가 이게 끝인가? 난 아직 목이 안 쉬어서"라며 남다른 텐션을 뽐냈고, 재현은 "우리 '피냐타' 어땠느냐. 아주 그냥 멋있지 않았나. '피냐타'로 이어서 '소방차'까지 보여드렸는데, 뒤에 보셨느냐. 누구게"라며 무대 뒤 연출을 짚었다. 이에 태용은 "도영, 정우가 나왔다"며 화답했다.

이어 재현은 "이어서 우리가 '팩트체크'할 때는 우리 시즈니 더 호흡이 는 것 같다. 이렇게 자꾸 호흡이 늘어가면 어쩌냐. 큰일이네. 좋다는 거"라며 미소를 지었고, 태용은 "'소방차' 때 헤드뱅잉할 때 너무 재밌었다. 너도 느꼈냐"고 유타에게 물었다. 유타가 "이게 바로 시너지다"라고 답하자 태용은 "머리를 흔드는데 재밌더라"고 맞장구쳤다.

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본무대 막바지를 달군 메가 히트곡 연타를 두고 태용은 "그리고 죽음의 구간이었다. '영링이'('영웅'+'블링이'). 멤버들 보면서 힘을 얻는데, '끝까지 해보자' 이런 마음가짐으로 한다. 이게 127만의 매력인 것 같다"며 "여러분은 여러분이 생각했을 때 어떤 곡 떼창을 잘했느냐. 무반주 '팩트체크' 가능하느냐"고 제안했다.

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객석에서 완벽한 떼창이 쏟아져 나오자 재현은 "아 재밌다"고 감탄했고, 태용이 "'피냐타'도 가능하시냐"고 묻자 또 한 번 떼창이 터져 나왔다. 이에 해찬이 "'블링이'도 떼창했느냐"고 묻자 쟈니는 "이제 보여주고 싶은 거 같다"고 거들었고, 해찬은 "아니 누구 콘서트야?"라고 너스레를 떨어 폭소를 안겼다.

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이어 해찬이 "도영, 정우 떼창 했느냐"며 객석을 살피자 태용은 "도영, 정우 앙코르 때 미리 나갔을 거 같다"고 말했다. 그러나 해찬이 "아직 있어!"라고 외치며 객석을 가리켰고, 자리를 지키고 있던 정우와 도영은 열띤 호응과 함께 정우가 살짝 '블링이' 춤까지 선보이며 장내를 열광케 했다.

태용은 "제가 10년 동안 이 역할을 하고 있다. 이제 헤어질 시간이다"라고 운을 뗐고, 해찬은 "'다시 만나는 날'이 남아있다. 여러분 싫어하느냐"고 물었다. 팬들이 "네"라고 아쉬워하자 재현은 "미안해, 내가 좋아해"라며 다정하게 달랬다.

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이어 마지막을 장식하는 멤버들의 진심 어린 소감이 전해졌다.

쟈니는 "오늘 3일 차 공연했는데, 여러분과 한 호흡으로 즐긴 것 같아 뿌듯하다. 여러분도 즐거웠느냐. 같이 하는데, 이런 게 약간 팬분들에게서 빛이 났다는 생각이 났다. 눈물까지는 아닌데, 눈가가 촉촉해지는 느낌 알지 않느냐. 그런 감정이 올라왔는데, 여러분도 똑같았느냐"며 "그 눈빛으로 많이 힘냈다. 고맙다는 말 하고 싶다. 이렇게 또 투어를 시작하는데, 기분과 기운이 되게 좋다. 우리칠 건강히 멋있게 세계적으로 잘하고 오겠다"고 다짐했다.

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태용은 "오늘 하루가 지난 이틀보다 더 의미가 있었다. 이 공연장 안에 멤버 전원이 있었다는 게 굉장히 행복했다"며 객석의 도영과 정우를 향해 "정말 많이 기다리고 있다. 여기 있는 분들이 너희를 다 기다리고 있다. 너네도 알다시피 전역할 때까지 몸조리 잘하고 다치지 않아야 한다. 내년에는 우리칠 전원이 한 무대 위에서 여러분에게 멋있는 모습 보여드리겠다"고 약속했다.

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이어 태용은 "여러분도 도영, 정우까지 봐서 좋았지 않느냐. 저희도 기분이 이상하고 남다르다. 저희도 가끔 문자를 하곤 하는데, 보고 싶다고, 빨리 오라고. 다섯 명이서 그래도 굳건히 하는 모습 보여줄 수 있어서 내심 뿌듯하다. 서울에서는 끝이지만, 다음에 만날 날을 기약하면서 벌써 추억이 될 것 같다. 여러분과 헤어짐을 얘기하는 게 얼마나 슬픈지, 알아주셨으면 한다. 오늘 하루도 너무 감사드린다"고 털어놨다.

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유타는 "여러분 재밌었느냐. 진짜로 3일 동안 공연장 많이 채워주셔서 너무너무 고맙다. 오늘도 여러분의 목소리 너무 아름다웠다. 그리고 멤버들 진짜 수고했다"며 "우리만큼 하는 콘서트마다, 한 명씩 역할이 바뀌는 그룹이 많을까 생각해봤다. 그만큼 힘든 것도 있고, 그걸 해낼 때마다 자부심 느낀다. 그거에 답을 해주는 여러분 너무 감사하다. 다섯 명이서도 멋있는데, 내년에는 도영이와 정우까지 오면 너무 멋있지 않겠느냐. 남은 투어 열심히 하겠다"고 말했다.

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해찬은 "자리를 채워주셔서 너무 감사하다. 이번 콘서트 준비도 타이트해서 걱정을 많이 했는데, 형들이랑 재밌게 준비하면서 또 한 번 좋은 추억을 선물할 수 있어서 너무 좋다. 이 감정을 오래오래 간직해주셨으면 한다"라며 "도영, 정우가 있는 '블링이'가 벌써 궁금해졌다. 오늘 공연을 위해 도와주신 모든 분들께 진심으로 감사하고, 박수 한 번 부탁드린다. 그리고 저희 부모님들도 와계시는데, 너무 감사하다. 제 목을 책임져주신 보컬 선생님도 와주셨는데 감사하다. 너무 감사한 분들이 많은 콘서트라 의미 있었던 거 같다. 다음에 만날 때까지 오래오래 기억해달라. 시즈니 사랑해"라고 고백했다.

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마지막으로 재현은 "여러분 즐거웠느냐. 저는 너무 즐거웠다. 무슨 얘기를 하면 좋을까 싶은데, 주절주절 얘기할까 생각도 해봤다. 최근 들어서 든 생각을 해볼까 한다"며 10주년을 맞이한 속내를 꺼냈다.

재현은 "10주년인데, 활동부터 공연 준비, 이 공연까지. 이 생각을 안 하려고 해도, 어딜 가도 계속 10주년에 대한 인터뷰가 많았다. 저도 모르게 생각을 하게 됐다. 20세 때는 10주년이 되면 어떨까라는 생각이 막연하게 많았다. 군대도 다녀오고 NCT 127 10주년 어떨까라는 고민을 많이 했는데, 지금 막상 보니 별거 없더라. 후회 없이 다 쏟아내고, 그날그날 하루하루 열심히 보내는 게 정말 좋더라. 오늘 공연도 후회 없이 쏟아냈다. 시즈니도 오늘 하루 보람찬 시간이었다, 행복한 시간이었다고 기억이 됐으면 한다"고 전했다.

이어 재현은 "첫째 날인가 얘기했었는데, 우리가 나이가 어느덧 들어가고 있다. 다시 한번 얘기하지만, 우리만 나이 들어가는 게 아니다. 우리 같이 나이 들어가고 있다. 그게 너무 좋다"라며 "가끔 오랜만에 시즈니분들 만나면, 예전에 학생 때 응원을 해주다가, 많은 것을 이루고 성인이 되고, 힘을 받아서 많은 걸 이루고 했다는 말을 들으면 이상의 감사한 기분을 느낀다. 같이 건강하게 매일매일 즐거운 시간 함께 보냈으면 한다. 오늘도 함께해주셔서 감사하다. 사랑한다"고 덧붙였다.

멤버들의 소감이 끝난 뒤 객석을 배경으로 다 함께 단체 사진을 촬영하려는 순간, 시즈니의 깜짝 이벤트가 펼쳐졌다. 팬들이 한목소리로 '사랑한다는 말의 뜻을 알아가자'를 떼창하기 시작한 것.

멤버들은 놀란 표정을 감추지 못했고, 이내 뭉클한 감동에 젖어든 채 객석을 따뜻한 눈빛으로 바라보며 같이 불렀다.

이 감동을 이어받아 NCT 127은 '다시 만나는 날'을 부르며 팬들과 함께 만난 날에 대한 약속을 나눴다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com