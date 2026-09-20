이미주, ♥피부과 의사 소개팅남에 눈이 반짝.."대화 잘통해" 번호교환까지

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이미주가 피부과 의사와 모델을 상대로 소개팅에 나섰다. 처음부터 거침없는 플러팅을 선보인 이미주는 최종 선택에서 피부과 의사를 선택했고, 상대 역시 이미주에게 번호를 남기며 핑크빛 분위기를 만들었다.

최근 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 '의사 VS 모델 [EN]'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 이미주는 평소보다 한껏 신경 쓴 모습으로 등장해 소개팅에 대한 기대감을 드러냈다.

소개팅을 앞두고 이미주는 "돈 좀 썼다. 머리부터 발끝까지"라고 말하며 그레이 원피스에 헤어와 메이크업까지 풀세팅한 모습을 선보였다. 중요한 만남을 앞둔 만큼 외모부터 스타일링까지 꼼꼼하게 준비한 모습이었다.

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제작진은 이날 이미주에게 한 명의 상대만 만나는 일반적인 소개팅 대신 로테이션 소개팅을 제안했다. 소개팅 상대는 피부과 의사와 모델. 여기에 AB6IX(에이비식스) 전웅과 골든차일드 장준이 이미주의 선택을 대신해주는 '아바타 소개팅' 방식까지 더해지며 색다른 소개팅이 펼쳐졌다.

본격적인 소개팅에 들어간 이미주는 첫 번째 상대인 피부과 의사를 만났다. 상대의 직업을 들은 이미주는 기다렸다는 듯 적극적인 질문을 던졌다.

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이미주는 "피부과 의사시냐. 찾아가도 되냐"라고 말하며 시작부터 거침없는 플러팅을 선보였다. 상대방의 MBTI가 ESFJ라는 사실을 알게 된 뒤에는 "저 ESFJ 완전 좋아한다. 잘 맞는다"라고 말하며 또 한 번 호감을 드러냈다.

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소개팅이 끝난 뒤 이미주는 곧바로 전웅과 장준을 찾아갔다. 소개팅 상대와의 분위기가 나쁘지 않았던 듯 이미주는 "나 오늘 2차 갈 거다. 번호 교환할까? 분위기 괜찮지 않았냐"라고 말하며 만족감을 표현했다.

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하지만 제작진은 이미주에게 "좀 더 적극적으로 하라"라고 조언했고, 이미주는 다시 두 번째 소개팅 상대를 만나러 나섰다.

두 번째 상대는 트레이너 겸 모델로 활동하고 있는 남성이었다. 이미주는 상대의 직업에 걸맞게 운동과 관련된 질문을 던지는가 하면, 처음부터 적극적인 태도로 대화를 이어갔다.

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특히 이미주는 상대에게 "이두박근 좀 보여달라"라고 요청하며 남다른 관심을 표현했다. 이어 결혼에 대한 질문까지 자연스럽게 이어갔다. "몇 살에 결혼하고 싶냐"는 이미주의 질문에 상대가 "서른 셋에 하고 싶다"라고 답하자, 이미주는 "얼마 안 남았다. 지금부터 만나야겠다"라고 말하며 다시 한번 직진 플러팅을 선보였다.

여기서 그치지 않았다. 이미주는 결혼식장부터 신혼여행 계획까지 물으며 상대방의 결혼관을 꼼꼼하게 확인했다. 짧은 시간 동안 진행된 소개팅이었지만, 적극적으로 질문을 이어가며 상대를 알아가는 모습이 눈길을 끌었다.

두 번의 소개팅을 마친 뒤에는 드디어 최종 선택의 시간이 찾아왔다. 고민 끝에 이미주가 선택한 사람은 첫 번째 소개팅 상대였던 피부과 의사였다. 이미주는 "대화가 잘 통했다고 느껴졌다. 진심이었다"라고 이유를 설명했다.

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이미주의 선택을 받은 상대 역시 이미주에게 자신의 번호를 남기면서 두 사람 모두 서로에게 호감을 보인 것으로 마무리됐다. 피부과 의사는 "생각보다 더 예쁘셨다. 이상형에 부합한다"며 "같이 밥 먹어보고싶다"라고 다음 만남을 기약했다.

과연 두 사람의 인연이 소개팅을 넘어 실제 만남으로 이어질 수 있을지 관심이 모인다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com