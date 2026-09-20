심진화, 9명 숨진 '독일 총기 난사' 피했다…"정형돈, 화장실 고집이 살려"

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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 심진화가 정형돈의 유별난 화장실 습관 덕분에 독일 뮌헨 총기 난사 사건을 피했던 아찔한 일화를 공개했다.

지난 19일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 심진화는 남편 김원효, 정형돈 부부와 함께 떠났던 독일 여행을 떠올렸다.

심진화는 "우리 부부와 정형돈 씨 부부가 굉장히 친해서 함께 독일 뮌헨으로 여행을 간 적이 있다"고 말문을 열었다.

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당시 일행은 뮌헨에 도착한 뒤 곧바로 이동해야 했지만, 정형돈이 숙소 화장실부터 가야 한다고 고집을 부렸다고 한다.

심진화는 "정형돈 씨는 새로운 곳에 가면 무조건 화장실에 가는 습관이 있다"며 "쇼핑몰에 가서 화장실을 이용하면 되는데 굳이 숙소에 갔다가 가겠다고 했다"고 설명했다.

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계획에 없던 숙소 방문으로 일정이 지체되자 심진화는 속으로 정형돈에게 화가 났다. 그는 "당시에는 '같이 여행까지 와서 왜 저러나' 싶었다"고 솔직하게 털어놨다.

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그러나 정형돈의 고집이 일행의 목숨을 구했다. 숙소에 도착한 직후 밖에서 '탕' 하는 총성과 함께 사람들이 비명을 지르며 달아나는 소리가 들린 것이다.

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심진화는 "창밖을 보니 사람들이 뛰어가고 경찰까지 출동해 있었다"며 당시의 급박했던 상황을 전했다.

일행이 향하려 했던 곳은 2016년 총기 난사 사건이 발생한 독일 뮌헨 올림피아 쇼핑몰이었다. 18세 총격범이 쇼핑몰 인근에서 총기를 난사해 시민 9명이 숨지고 수십 명이 다친 대형 참사였다.

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만약 정형돈이 숙소 화장실을 고집하지 않았다면 심진화 일행도 총격 사건이 벌어진 시간에 쇼핑몰 안이나 인근에 있었을 가능성이 컸다.

심진화는 "결국 정형돈 씨가 화장실에 가겠다고 한 덕분에 우리가 산 것"이라며 "그 뒤로는 정형돈 씨에게 '이제 마음껏 화장실에 가라'고 했다"고 밝혔다.

이어 정형돈을 두고 "우리의 생명의 은인"이라고 표현하며 당시에는 이해하지 못했던 그의 행동에 뒤늦게 고마움을 전했다.

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한편 심진화는 2003년 SBS 7기 공채 코미디언으로 데뷔했으며, 2011년 동료 코미디언 김원효와 결혼했다. 현재 다양한 예능과 커머스 방송을 오가며 활발하게 활동하고 있다.

narusi@sportschosun.com