유재석 "♥나경은에 매일 욕먹어, 손 하나 까딱 안하고 입만 나불"(식스센스)

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[스포츠조선 김소희 기자] '식스센스' 유재석이 아내 나경은에게 매일 혼난다고 고백해 웃음을 자아냈다.

20일 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드'에서는 유재석이 아내 나경은을 언급하며 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 멤버들은 밥 소믈리에가 운영하는 쌀 전문 식당을 찾았다. 식사를 하던 중 유재석은 송은이를 바라보며 "은이 씨 고등어 잘 바르시네. 요 식당 딱 제 스타일이다. 저는 정말 손 하나 까딱 안 하는 거 너무 좋아한다"라고 말했다.

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유재석의 절친인 송은이는 "알다마다 왜 모르겠냐"라고 받아쳤다. 이에 유재석은 "입만 나불거리는 거 좋아한다. 맨날 경은이한테 욕먹는다"라고 털어놔 웃음을 안겼다.

유재석의 말에 송은이는 "경은 씨가 고생이 많다"라고 말했고, 이지혜 역시 공감하며 "나경은 엄마랑 저랑 절친이다"라고 밝혀 나경은과의 친분을 드러냈다.

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이어 송은이는 이지혜에게 "남편에 대해 어떤 애로사항을 말하냐"라고 물었다. 이지혜는 "애로사항보다는 남편에 대한 리스펙트가 있고"라며 "육아를 너무 잘한다"라고 답했다.

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이에 송은이가 "유재석이?"라고 묻자 이지혜는 "아니요. 나경은 씨가요. 너무 잘 키워서 저도 도움을 많이 받았다"라고 답하며 나경은의 육아를 극찬했다.

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한편 유재석은 아나운서 출신 나경은과 지난 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.