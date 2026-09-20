'소녀시대 탈퇴' 제시카, 국내 무대 전격 복귀…박명수와 17년 만에 '냉면'

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[스포츠조선 김준석 기자] 2014년 소녀시대를 떠난 가수 제시카가 오랜만에 국내 무대에 올랐다.

제시카가 선택한 무대는 17년 전 박명수와 함께 결성했던 '명카드라이브'의 히트곡 '냉면'이었다.

지난 19일 경주시민운동장에서 열린 '2026 무한도전 Run in 경주'에서는 레이스를 마친 참가자들을 위한 특별 공연이 펼쳐졌다.

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이날 무대에는 박명수를 비롯해 제시카, 스컬&하하, 자이언티, 윤미래&타이거 JK, 이적 등 과거 MBC '무한도전' 가요제와 인연을 맺었던 가수들이 대거 출연했다.

가장 뜨거운 관심을 받은 무대는 박명수와 제시카의 '냉면'이었다. 두 사람은 '명카드라이브'로 다시 뭉쳐 2009년 발표한 히트곡 '냉면'을 열창했다.

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익숙한 전주와 함께 두 사람이 모습을 드러내자 현장에서는 환호가 터져 나왔다. 박명수와 제시카는 17년이라는 세월이 무색할 정도로 자연스러운 호흡을 선보이며 과거 '무한도전' 가요제의 한 장면을 재현했다.

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특히 이번 공연은 제시카가 오랜만에 국내 무대에 올랐다는 점에서도 이목을 끌었다. 제시카는 2007년 소녀시대 멤버로 데뷔했으나 2014년 팀을 떠났다.

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이후 솔로 가수와 패션 사업가로 활동 영역을 넓혔으며, 최근에는 중화권을 중심으로 활동해 국내 무대에서 노래하는 모습을 접하기가 쉽지 않았다.

그런 제시카가 국내 팬들 앞에서 다시 부른 노래가 박명수와 함께했던 '냉면'이라는 점에서 의미를 더했다. 공연 직후 무대 영상과 사진은 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산되며 당시 프로그램을 기억하는 팬들의 향수를 자극했다.

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'냉면'은 2009년 방송된 MBC '무한도전'의 '올림픽대로 듀엣가요제'를 통해 탄생한 곡이다. 당시 박명수와 소녀시대 멤버였던 제시카는 '명카드라이브'를 결성해 예상 밖의 조합을 선보였다.

'냉면'은 중독성 강한 멜로디와 시원한 분위기로 큰 인기를 얻었고, 방송 프로젝트 음원임에도 매년 여름이면 다시 소환되는 대표적인 시즌송으로 자리 잡았다.

2009년 처음 호흡을 맞췄던 두 사람이 2026년 다시 '명카드라이브'라는 이름으로 같은 무대에 오르면서 특별한 장면이 완성됐다.

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제시카 역시 밝은 표정과 변함없는 음색으로 '냉면'을 소화하며 오랜만에 만난 국내 관객들의 환호에 화답했다.

한편 '2026 무한도전 Run in 경주'는 '무한도전'의 세계관을 활용한 러닝 행사다. 박명수와 정준하, 하하, 광희 등이 참여했으며 참가자들은 '포졸'과 '도적' 팀으로 나뉘어 경주를 달렸다. 레이스가 끝난 뒤에는 '무한도전' 가요제와 인연을 맺은 아티스트들의 특별 공연이 이어졌다.

narusi@sportschosun.com