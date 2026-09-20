이지혜, 실리프팅+인중축소술 대성공..비비 "못 알아봐, 너무 동안"(식스센스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 샵 출신 방송인 이지혜가 동안 미모를 인정받으며 뿌듯함을 드러냈다.

20일 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드'(이하 '식스센스') 2회에서는 게스트 채정안, 이지혜가 출연한 가운데, 유재석, 송은이, 비비와 함께 진짜보다 더 진짜 같은 가짜를 찾아 나서는 모습이 그려졌다.

이날 이지혜는 채정안이 자신의 예능감을 칭찬하자 "얼굴은 언니가 많이 예쁘잖아"라고 화답했다. 그러자 채정안은 "얼굴도 많이 따라왔다. 삐까친다"며 이지혜의 미모를 칭찬했다.

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이어 송은이는 이지혜의 예능감을 보여주는 대표적인 '밈'으로 울면서 웃는 연기를 언급했다. 과거 이지혜의 모습을 담은 영상을 본 비비는 깜짝 놀랐다.

비비는 "이게 언니냐. (이 영상) 아는데 언니인지 몰랐다. 너무 젊어지셨다.이 사람의 딸 같다"며 놀라움을 드러냈다. 예상하지 못한 '동안' 칭찬에 이지혜는 "그럼 내가 태리냐"라고 반문하며 기뻐했다.

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기분이 한껏 좋아진 이지혜는 비비에게 "우리 비비도 너무 귀엽다"고 칭찬했다. 이에 비비 역시 "선배님도 너무 어려 보이신다"고 화답했다.

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그러자 비비는 장난스럽게 "너 나보다 동생이지?"라고 너스레를 떨었고, 이지혜는 "나 비비 좋다. 맘에 들었다. 연락해야겠다"라며 만족스러운 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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한편 이지혜는 지난해 실 리프팅 시술과 인중 축소술 등을 받았다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 시술을 결심한 이유에 대해 "인중 길이가 4cm인데 나이가 들면서 더 길어졌다. 인중이 콤플렉스였는데 수술하면 예쁠 것 같다고 다들 추천해서 흔들렸다"라고 고백해 화제를 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com