윤남노, '마운자로'까지 맞았는데 겨우 1㎏ 감량…"소화제 먹고 계속 먹어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 셰프 윤남노의 냉장고에서 비만 치료제 마운자로와 여러 개의 소화제가 발견됐다.

20일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014' 89회는 추석 특집으로 꾸며진 가운데, '흑백요리사' 출신 권성준과 윤남노가 게스트로 출연했다.

이날 공개된 윤남노의 냉장고에서는 다량의 소화제가 발견돼 출연진의 시선을 끌었다.

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윤남노는 "마운자로를 맞던 시절 소화가 안 돼서 먹었다"고 설명했다. 이어 냉장고에서 마운자로 주사까지 나오자 셰프들은 "마운자로를 맞았다고?"라며 놀라움을 감추지 못했다.

윤남노는 실제 감량 효과에 대해 "효과를 보긴 했다. 1㎏ 빠졌다"고 솔직하게 털어놨다. 큰맘 먹고 다이어트 주사를 처방받았지만 감량 폭은 1㎏에 그친 것이다.

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이를 들은 김풍은 "그 정도면 한 끼 안 먹으면 되지 않느냐"고 황당해했다. 안정환 역시 마운자로의 효과마저 먹성으로 이겨낸 윤남노를 향해 "이긴자로네"라고 놀려 웃음을 안겼다.

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윤남노의 마운자로 경험담은 지난 6월 유튜브 채널 '밥은영'에서도 공개된 바 있다. 당시 그는 박은영 셰프의 남편이 운영하는 병원에서 마운자로를 처방받았다고 밝혔다.

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그러나 식욕을 억제해 음식을 줄이는 대신 소화제를 먹고 다시 음식을 먹었다고 고백했다. 윤남노는 "'냉부' 촬영 중에 뛰쳐나간 적도 있다. 소화가 안 돼서 소화제를 먹고 음식을 계속 먹었다"고 말했다.

이어 "그게 소화가 안 되는 것인 줄 몰랐다. 주사를 맞으면 그냥 살이 빠지는 줄 알았다"며 "그래도 효과는 봤다. 1㎏ 빠졌다"고 너스레를 떨었다. 그는 눈앞에 음식이 있으면 참지 못한다고 솔직하게 밝히기도 했다.

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결국 마운자로를 맞으면서도 소화제의 도움을 받아 음식을 계속 먹었던 윤남노는 1㎏ 감량이라는 예상 밖의 결과를 얻었다. 그의 남다른 먹성에 '냉부' 출연진도 혀를 내둘렀다.

narusi@sportschosun.com