손예진 다음 게스트가 윤남노라니…샘킴 "급 떨어진다"(냉부해)

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[스포츠조선 김준석 기자] 셰프 샘킴이 추석 특집 게스트로 등장한 권성준과 윤남노를 향해 "급이 떨어진다"고 직격해 웃음을 안겼다.

20일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'는 추석 특집으로 꾸며진 가운데 셰프 권성준과 윤남노가 게스트로 출연했다.

그러나 두 사람이 등장하자 패널 셰프들은 환호 대신 다소 시큰둥한 반응을 보였다. 예상 밖의 분위기에 안정환은 "게스트가 펑크 난 게 아니다"라고 해명해 웃음을 자아냈다.

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샘킴은 직전 방송의 게스트였던 손예진을 언급하며 아쉬움을 숨기지 않았다. 그는 "지난주에는 대배우가 나왔다. 추석 특집이라고 해서 더 강렬한 분이 나올 줄 알았다"고 말했다.

이어 "그래서 섭외가 안 된 줄 알았다"며 권성준과 윤남노를 바라봤다.

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안정환이 "돌려 말하지 말고 시원하게 이야기해 달라"고 부추기자 샘킴은 기다렸다는 듯 "급이 좀 떨어진다"고 돌직구를 날렸다.

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'흑백요리사'를 통해 인기를 얻은 두 스타 셰프를 손예진과 비교해 공개적으로 평가절하한 샘킴의 농담에 현장은 웃음바다가 됐다.

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당사자인 윤남노도 발끈하지 않았다.

그는 샘킴의 말에 "사실이다"라고 빠르게 인정하며 셀프 디스를 더해 다시 한번 웃음을 안겼다.

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샘킴의 발언은 출연진 사이의 친분을 바탕으로 한 유쾌한 장난이었다. 권성준과 윤남노 역시 특유의 입담으로 받아치며 추석 특집의 시작부터 예능감을 발휘했다.

narusi@sportschosun.com