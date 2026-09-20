'마이큐♥' 김나영, 시아버지에 합가 제안 거부 당했다.."불편해서 싫어"(노필터티비)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김나영이 남편 마이큐의 아버지와 함께 데이트를 즐긴 가운데, 시아버지가 며느리의 합가 제안을 거부해 웃음을 안겼다.

20일 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'에는 '며느리 김나영과 시아버지의 데이트. 방이동 그냥 걸었어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상 속에서 김나영의 시아버지는 등장하자마자 "안아줘야지"라며 김나영을 따뜻하게 품에 안았다. 이에 김나영은 "아버지랑 데이트하려고 아버지 동네로 왔다"며 "우리 아버지 너무 멋있지 않냐"라고 애교 섞인 자랑을 건넸다. 시아버지 역시 "데이트하려니 너무 좋다. 며느리가 시아버지를 사랑하는 마음으로 하니까 얼마나 좋냐"라며 며느리를 향한 각별한 애정을 숨기지 않았다.

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이후 두 사람은 제작진들과 함께 근처 카페로 향하며 본격적인 데이트를 이어갔다. 시아버지는 스태프들의 커피까지 직접 결제해 주는 세심하고 다정한 면모로 훈훈함을 더했다.

화기애애한 분위기 속에서 시아버지는 "나이가 들어서 심심한 삶인데 나영이 덕에 돌출적인 삶이 좋다"라며 며느리를 향한 듬뿍 담긴 애정을 표현했다. 이어 인생 선배로서 따뜻한 조언도 아끼지 않았다. 시아버지는 "(김나영은) 봄인 거 같다"라며 "감사하는 마음으로 지내라. 부부가 엄청 사랑해야 한다. 사람이 살다 보면 가까이 있으니까 귀함을 모른다"고 조언했다.

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특히 시아버지는 아내를 향한 사랑꾼 면모를 드러내 눈길을 끌었다. 그는 "다른 건 자신이 없는데, 평생에 한 번도 아내 사랑하는 걸 잊어본 적이 없다. 권태기도 없었다"며 "이제 할머니이지 않나. 몸도 옛날 같지 않고 처지고 주름도 많고 하지 않나. 그래도 귀엽더라"라고 털어놓았다. 이를 들은 김나영은 "두 분이 아직도 손 붙잡고 다니신다"며 부부의 변함없는 애정을 전했다.

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두 사람은 최근 한 달 만에 재회했다고도 전했다. 시아버지가 "내가 주변에 말하면 자주 보는 거라고 하더라"라고 하자, 김나영은 "더 자주 보고 싶냐"라고 물었다. 이에 시아버지가 "자주 보고 싶지"라고 답했고, 김나영이 곧바로 "같이 살까요?"라고 제안해 웃음을 자아냈다. 하지만 시아버지는 "나는 그건 싫다. 불편하다"라고 즉각적으로 선을 그어 현장을 폭소케 했다.

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어느덧 다가온 결혼 1주년에 대한 이야기도 나왔다. 제작진이 "한 달 있으면 벌써 (김나영과 마이큐가 결혼한 지) 1주년이다"라고 언급하자, 시아버지는 "나는 10년 된 것 같다. 새롭지 않다. 오래전부터 식구였던 것 같다"고 화답했다. 이어 "너무 잘 어우러졌다. 낯섦이 좀 없었다. 나영이도 노력해서 그런 거 같다"고 덧붙이며 며느리를 향한 고마움을 전했다.

김나영 역시 "홍콩 여행 다녀와서 더 편해졌다. 어머니, 아버지가 더 친숙해지고 했다"고 털어놓으며 한층 깊어진 가족애를 드러냈다. 다만 훈훈한 분위기 속에서도 시아버지는 "그래도 대가족 여행은 없다"고 단호하게 선을 그어 다시 한번 웃음을 자아냈다. 그는 "나이가 확실히 있어서 힘든가 보다. 그때는 별 표시 안 했는데, 지나고 나니까"라며 유쾌한 너털웃음을 지었다.

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한편 김나영은 지난 2015년 4월 사업가 A씨와 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀으나 2019년 이혼했다. 이후 두 아이의 양육권을 맡아 홀로 키워온 그는 2021년 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 시작했고, 4년의 진지한 교제 끝에 지난해 10월 부부의 연을 맺었다.