"운전만 900㎞" 전현무, 극단적 P의 여행 철학…"계획은 없어도 기준은 있다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 계획표 없이 목적만 정해두고 떠나는 자신만의 여행 철학을 공개했다.

20일 첫 방송된 MBN 예능프로그램 '디스 이즈 현무로드'에서는 베트남 다낭으로 자유여행을 떠난 전현무의 모습이 그려졌다.

본격적인 여행에 앞서 전현무는 "사실 여행을 굉장히 좋아한다"며 방송에서 미처 보여주지 않았던 '여행 마니아'의 면모를 드러냈다.

Advertisement

그는 "내가 여행하는 모습을 본 친구들이 '유튜브에 한번 담아보라'고 했다"며 "'스트레스 없이 다니는 여행을 공유하면 좋을 것 같다'고 하더라"고 프로그램을 시작하게 된 계기를 설명했다.

전현무식 여행의 시발점은 스페인 바르셀로나였다. 그는 "바르셀로나에서 시작해 운전만 900㎞를 했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

Advertisement

당시 칸영화제 개최 일주일 전 유럽에 머물렀던 전현무는 영화제 분위기를 직접 느껴보고 싶다는 생각 하나로 장거리 운전에 나섰다.

Advertisement

그는 바르셀로나를 출발해 프랑스 카르카손과 마르세유, 생트로페를 거쳐 칸까지 이동했다고 밝혔다. 촘촘한 일정을 미리 세우기보다 즉흥적으로 목적지를 연결하며 무려 900㎞를 운전한 것이다.

Advertisement

전현무는 자신의 여행 스타일에 대해 "계획은 없지만 기준은 있다"고 설명했다. 시간대별 동선을 정해두는 대신 여행에서 무엇을 하고 싶은지에 따라 목적지를 선택한다고 했다.

이어 "쇼핑하고 싶으면 도쿄, 먹으러 간다면 후쿠오카, 드라이브하고 싶으면 삿포로에 간다"며 자신만의 명확한 여행 공식을 공개했다.

Advertisement

계획표는 없지만 여행의 목적만큼은 분명한 전현무의 방식은 이른바 '극단적 P'의 여행법을 떠올리게 했다. 갑자기 칸의 분위기를 보고 싶다는 이유로 900㎞ 운전을 감행한 일화도 그의 즉흥적인 성향을 보여줬다.

전현무는 시청자들을 부를 애칭도 즉석에서 정했다. 그는 "내 이미지가 무리수를 많이 두지 않느냐"며 "나를 좋아하는 분들도 무리수를 많이 둘 것 같다. 구독자들을 '무리수'라고 부르고 싶다"고 말해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com