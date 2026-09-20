이준, 3박 4일 해외여행에 여벌 바지 ‘0장’…전현무 “기안84 같아”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 20일 첫 방송된 MBN 예능프로그램 '디스 이즈 현무로드'에서는 3박 4일 일정으로 베트남 다낭 여행을 떠난 전현무와 뒤늦게 합류한 이준의 모습이 그려졌다.

이날 이준은 해외여행이라고는 믿기 어려울 정도로 단출한 차림으로 등장했다. 커다란 캐리어는커녕 등에 멘 작은 백팩 하나가 짐의 전부였다.

이준의 가방을 본 전현무는 궁금증을 참지 못하고 "왓츠 인 마이 백을 한번 해보자"며 즉석에서 가방 검사에 나섰다.

Advertisement

그러나 백팩 안에서 나온 짐은 전현무의 예상을 뛰어넘었다. 이준이 챙겨온 옷은 디자인이 모두 같은 흰색 면 티셔츠 3장이 전부였다.

더욱 충격적인 것은 3박 4일 동안 갈아입을 여분의 바지가 한 벌도 없다는 사실이었다. 이준은 여행 당일 입고 온 바지 한 벌로 모든 일정을 소화할 계획이었다.

Advertisement

3박 4일 여행에 흰 티셔츠 3장과 팬티 한 장만 챙겨온 이준의 초미니멀 짐 싸기에 전현무는 당황한 표정을 감추지 못했다.

Advertisement

급기야 전현무는 이준을 바라보며 "기안84 같다"고 말했다. 평소 최소한의 짐으로 여행을 떠나는 기안84의 모습이 떠오른다는 반응이었다.

Advertisement

이준은 여분의 바지가 필요하지 않은 이유도 진지하게 설명했다.

그는 "제가 하체에는 땀이 안 난다"고 주장했고, 예상하지 못한 답변을 들은 전현무는 또 한 번 놀라움을 감추지 못했다.

Advertisement

상의는 같은 디자인으로 3장을 챙기면서 바지는 입고 온 한 벌만 준비한 이준의 독특한 여행 철학이 첫날부터 웃음을 안겼다.

앞서 전현무는 계획표 없이 여행하는 자신을 '극단적 P'라고 표현하며 즉흥적인 여행 철학을 공개했다.

그러나 캐리어조차 없이 백팩 하나로 3박 4일을 버티겠다는 이준이 등장하면서 전현무의 여행 준비가 오히려 철저해 보이는 상황이 됐다.

Advertisement

'디스 이즈 현무로드'는 전현무가 정해진 일정에 얽매이지 않고 자신의 취향과 기준에 따라 여행하는 과정을 담은 프로그램이다. 첫 여행부터 전현무 못지않은 '무계획 여행자'의 면모를 드러낸 이준이 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠린다.

narusi@sportschosun.com