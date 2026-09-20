아옳이, ♥한의사 남친에 받은 생일선물 자랑..200만원대 호캉스에 컴퓨터까지 '초호화'

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[스포츠조선 김소희 기자] 유튜버 겸 사업가 아옳이(본명 김민영)가 한의사 남자친구와 함께 보낸 화려하고도 달콤한 생일 브이로그를 공개해 이목을 모으고 있다.

20일 유튜브 채널 '아옳이'에는 "해피 아옳이 데이. 생일 브이로그"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

공개된 영상 속 아옳이는 생일을 맞아 남자친구 김형배와 함께 로맨틱한 데이트를 즐기는 모습이었다. 아옳이는 "생일 0탄부터 1, 2탄까지 있다"며 남다른 스케일을 자랑한 뒤, "오늘은 1탄이다"라고 설렘을 드러냈다. 이어진 화면에서는 남자친구가 직접 주문 제작한 세상에 단 하나뿐인 케이크와 깜짝 생일 선물인 컴퓨터 모니터를 언박싱하며 행복한 시간을 만끽했다.

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남자친구는 컴퓨터를 생일 선물로 선택한 이유에 대해 "노트북만 써서 목이 아프다고 하더라. 잘 쓰고 아프지 마라"라고 다정하게 설명해 세심한 면모를 뽐냈다. 이에 아옳이는 "너무 예쁘다. 너무 마음에 든다. 매일 쓸 수 있는 실용적인 선물이 좋다"며 미소를 감추지 못했다. 이어 "건강한 한의사 친구 덕분에 제 거북목이 나을 것 같다"라며 남자친구를 향한 애정 어린 고마움을 전해 훈훈함을 더했다.

여기서 그치지 않았다. 김형배는 "2차 생일은 여의도에서 할 거다. 제가 열심히 클릭해서 예약했다"라며 불꽃놀이 명당으로 소문난 호텔에서의 호캉스를 예고해 기대감을 높였다.

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실제로 불꽃놀이 당일, 두 사람은 분위기 좋은 레스토랑에서 맛있는 식사를 즐긴 뒤 여의도의 한 고급 호텔로 향했다. 두 사람이 불꽃놀이를 감상한 해당 호텔은 한강공원과 인접해 있고 고층에서 화려한 불꽃을 한눈에 내려다볼 수 있어 매년 대표적인 '불꽃 명당'으로 꼽히는 곳이다. 실제로 올해도 축제 전날과 당일 객실 예약률이 90% 안팎을 기록하며 뜨거운 인기를 입증한 바 있다.

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당시 온라인 여행 플랫폼에서는 축제 당일 일부 객실의 1박 가격이 200만 원을 훌쩍 넘어서기도 했다.

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어느덧 깊은 밤이 찾아오고 화려한 불꽃놀이가 시작되자, 아옳이는 터지는 불꽃을 배경삼아 케이크의 초에 불을 끄며 간절한 소원을 빌었다. 이에 김형배는 "이대로 죽었으면 좋겠다"라는 다소 파격적이면서도 유쾌한 로맨틱 멘트를 건넸고, 이어 "생일 축하한다. 내년에도 기대하라. 내후년에도 기대해"라며 듬직한 약속을 더했다. 이에 아옳이는 "최고의 생일선물이었다"라고 진심 어린 감탄을 전하며 영화 같은 생일 데이트를 성공적으로 마무리했다.