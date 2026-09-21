커피값이 7천원?..이지혜 경제관념에 채정안 팩폭 "비싼 동네 살아서 그래"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 채정안이 유재석과 이지혜를 향해 거침없는 '팩폭'을 날려 웃음을 자아냈다.

20일 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드'에서는 게스트로 채정안과 이지혜가 출연한 가운데 점심값을 주제로 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 유재석, 송은이, 비비, 채정안, 이지혜는 쌀 전문 식당을 찾아 점심 식사를 즐겼다. 한 끼에 9천 원부터 1만 원 초반대로 구성된 메뉴를 본 멤버들은 비교적 저렴한 가격에 감탄했다.

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특히 이지혜는 메뉴를 살펴보며 "이 단가가 남는 단가가 아니다"라고 분석했다. 유재석 역시 "직장인들 입장에서는 점심값을 올리면 안 온다. 1만 원대 점심이 요즘 잘 없다"라고 공감하며 최근 점심 물가에 대한 이야기를 이어갔다.

그러자 이지혜는 "커피도 7천 원인데 뭐"라고 말했다. 이를 들은 채정안은 곧바로 "너 너무 비싼 동네에서 살아서 그렇다"라고 받아쳤다.

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이어 채정안은 유재석과 이지혜를 향해 "너네 둘 다(채정안, 유재석) 다"라고 말하며 거침없는 팩폭을 날렸다. 이에 현장은 웃음바다가 됐다.

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송은이 역시 크게 웃으며 "맞다. 공감 포인트가 있다. 커피 7천 원은 좀 그렇다"라고 공감했다.

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이에 이지혜는 "거기가 블루리본집이라 그렇다"라고 해명했다. 그러면서도 억울한 듯 "내가 이 정도 됐으면 가끔 내가 한 번은 먹을 수 있지 않냐"라고 발끈해 또 한 번 폭소를 안겼다.

한편, 유재석은 서울 강남구 압구정동에 위치한 현대아파트에 15년 이상 전세로 거주해오다 지난 2023년 논현동에 위치한 펜트하우스로 이사했다.

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이지혜는 2024년 서울 압구정에 위치한 80평대 아파트를 공개했다. 당시 그는 자신의 집을 공개하며 "이런 집에 살려면 방송을 정말 안 쉬고 몸을 공장 돌리듯 365일 해야 한다. 나는 AI다 생각하고 막 달려야 한다"라고 솔직하게 털어놓은 바 있다. 최근에는 자신의 유튜브 채널을 통해 기존 80평대 아파트에서 49평 아파트로 이사했다고 알렸다.