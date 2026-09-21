전현무, 생애 첫 개구리 먹고 내린 평가..."모양이 너무 힘들어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 베트남 다낭에서 생애 처음으로 개구리 요리에 도전했다.

20일 첫 방송된 MBN 예능프로그램 '디스 이즈 현무로드'에서는 계획 없이 베트남 다낭 여행에 나선 전현무의 모습이 그려졌다.

다낭에 도착한 전현무는 공항에서부터 수많은 한국인 관광객을 발견하고 "경기도 다낭"이라고 표현해 웃음을 안겼다.

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전현무는 유명 관광지나 온라인 검색에 의존하는 대신 현지 택시기사에게 맛집을 추천받는 자신만의 여행법을 공개했다.

그는 "택시를 타면 기사들에게 맛집을 물어본다. 진짜 로컬 맛집은 기사들이 안다"고 말했다.

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이어 "예전에 이름이 비슷한 라면집 두 곳이 있었는데 사람들이 모두 한 곳만 갔다. 그런데 택시기사는 다른 곳으로 갔다"며 "직접 가보니 사람도 없고 맛있었다"고 경험담을 전했다.

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전현무는 "계획하고 가는 것은 재미없다. 현장에서 부딪치는 게 제일 재미있다"며 즉흥 여행에 대한 자신감을 드러냈다.

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그러나 택시기사의 추천을 받아 도착한 식당에서 예상하지 못한 메뉴와 마주했다. 메뉴판을 펼친 전현무는 "다 개구리인데? 뭐야? 다 개구리야"라며 당황했다.

전현무가 도착한 곳은 다양한 개구리 요리를 판매하는 현지 식당이었다. 식당 직원도 "한국 손님이 온 것은 처음"이라고 말해 전현무를 더욱 놀라게 했다.

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한동안 메뉴판을 살펴보던 전현무는 "도전해봐야겠다. 여기는 개구리밖에 없다"며 매운 개구리 조림을 주문했다.

음식이 나오자 전현무는 개구리 형태가 그대로 드러나는 비주얼에 쉽게 젓가락을 들지 못했다. 조심스럽게 개구리 요리를 입에 넣은 그는 곧 예상 밖의 반응을 보였다.

전현무는 "맛있다. 진짜 닭고기 맛이 난다"며 감탄했다. 이어 "넓적다리가 맛있다"며 부위별 맛까지 평가했다.

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다만 맛과 별개로 개구리 특유의 형태에는 끝까지 적응하지 못했다. 그는 "모양이 너무 힘들다. 하지만 맛은 전혀 괜찮다"며 솔직한 평가를 내놨다.

이어 "개구리 오케이. 내 인생 첫 개구리"라고 선언하며 생애 첫 개구리 요리 도전을 성공적으로 마쳤다.

검색이나 사전 계획 없이 택시기사의 추천만 믿고 찾아간 식당에서 뜻밖의 현지 보양식을 맛보게 된 전현무는 첫 끼부터 자신만의 즉흥 여행을 제대로 보여줬다.

narusi@sportschosun.com