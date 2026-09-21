아이유, 뼈말라 이유 있었다 "저녁 삶은달걀만 먹어, 올리브유 뿌리면 든든"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 아이유가 자신만의 식단과 건강 관리 비결을 공개해 팬들의 관심을 모았다.

20일 CGV 용산아이파크몰에서는 영화 '아이유 콘서트 : 더 골든 아워'와 '아이유 콘서트 : 더 위닝' 무대인사가 진행됐다. 이번 무대인사는 아이유의 데뷔 18주년을 맞아 마련된 자리로, 아이유와 팬클럽 유애나가 한자리에 모여 특별한 시간을 함께했다.

이날 아이유는 무대인사 현장에서 팬들과 가까이 소통하며 다양한 이야기를 나눴다. 특히 한 팬이 관객석에서 아이유의 식사에 대해 질문하면서 자연스럽게 평소 식단과 건강 관리에 대한 이야기가 나왔다.

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한 팬이 아이유를 향해 "오늘 저녁 뭐 먹을 거냐"라고 묻자 아이유는 "저요? 글쎄요. 아마 삶은 달걀만 먹지 않을까 싶다"고 답했다.

예상치 못한 답변에 팬들이 속상한 듯 탄식하자 아이유는 웃으며 자신의 식사법을 구체적으로 설명했다.

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아이유는 "든든하다. 삶은 달걀 두 개에다가 올리브유 싹 뿌려서 먹으면 하루 종일 배가 안 고프다"고 이야기했다.

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이에 팬들이 다시 한번 "에이~"라며 믿기 어렵다는 반응을 보이자 아이유는 자신의 경험을 바탕으로 한 식사법이라며 거듭 설명했다.

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아이유는 "한번 실천해봐라. 올리브유가 중요하다. 지방이 좀 들어가는 게 중요한 것 같다. 그렇게 아침에 먹으면 하루 종일 배가 안 고프다"라며 자신만의 식단 비결을 공유했다.

한편 아이유는 최근 새 디지털 싱글 '이 별로부터'를 발매, 활동을 이어가고 있다.