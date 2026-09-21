[SC현장]빈자리 채운 '원팀'의 질주…NCT 127, 10년 역사로 뚫어낸 '더 레드라인'(종합)

사진제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] '이지 리스닝'의 거센 유행 속에서도 고유의 궤도를 이탈하지 않은 10년. 처음에는 낯설고 난해하다며 고개를 갸우뚱하게 했던 음악이었지만, 타협 없이 축적해 온 시간은 결국 누구도 대체할 수 없는 '네오(NEO)'라는 독보적인 역사가 됐다.

시대를 앞서간 음악으로 K팝 신의 이정표가 된 NCT 127. 이들이 마침내 '한계선(레드라인)'을 찢는 최고 출력의 화력으로 서울의 밤을 집어삼켰다.

NCT 127은 20일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO 돔에서 다섯 번째 단독 콘서트 '네오 시티 : 서울-더 레드라인'의 마지막 날 공연을 열고, 시즈니(NCT 팬 애칭)와 만났다. 지난 18일부터 사흘간 이어진 이번 서울 공연은 시야제한석까지 전석 매진을 기록하며 3만 1500명의 관객을 동원, 막강한 티켓 파워를 입증했다.

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무엇보다 이번 공연은 NCT 127이 팀의 재정비와 멤버들의 군 복무 등 안팎의 변화를 겪은 후 처음으로 올리는 대규모 단독 콘서트라는 점에서 남다른 의미를 지녔다. 오랜 시간 팀의 뼈대를 지켜온 주요 멤버들의 부재 속에서도, 무대 위에 선 다섯 멤버(태용, 쟈니, 유타, 재현, 해찬)는 10년간 다져온 '네오 근력'을 오프닝부터 거침없이 쏟아냈다.

오프닝 무대 이미지. 사진제공=SM엔터테인먼트

공연의 포문은 '시스템 에러' 섹션이 열었다. 멤버들은 복잡하게 얽힌 키네시스 와이어에 매달린 채 등장, 자신들을 가두는 선을 찢어내는 파격적인 퍼포먼스로 인트로와 신보 정규 7집 수록곡 '레거시'를 펼쳐내며 장내를 단숨에 압도했다. 이어 올드스쿨 힙합 바이브의 '스텝 업'과 '삐그덕'으로 내달리며 스타디움의 온도를 단숨에 끌어올렸다.

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곧바로 '탈출' 인터루드 영상과 함께 분위기가 반전됐다. 특유의 실험적인 사운드가 돋보이는 '사이먼 세이즈'와 시그니처 곡 '체리밤', 강렬한 베이스의 '레모네이드'가 연이어 쏟아지자 객석에서는 터질 듯한 함성이 쏟아졌다.

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'펀치' 무대 이미지. 사진제공=SM엔터테인먼트

열기는 '과부하' 섹션에서 최고조에 달했다. '펀치' 무대에서는 가로 13m, 세로 10m 규모의 대형 사각 레이저 링이 솟아올라 멤버들을 에워싸며 숨 막히는 긴장감을 연출했다. 기세를 몰아 '브링 더 노이즈'와 정규 4집 타이틀곡 '질주'까지 쉼 없이 몰아치며 오프닝부터 KSPO돔을 완벽한 축제의 장으로 탈바꿈시켰다.

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폭풍 같은 오프닝을 마친 멤버들은 땀에 흠뻑 젖은 채, 마지막 날의 아쉬움과 각오를 밝혔다. 태용은 "벌써 마지막 날이다. 오프닝부터 너무 핫해서 바로 앙코르로 넘어가야 할 판"이라며 너스레를 떨었고, 재현은 "이 순간은 돌아오지 않으니 처음부터 끝까지 후회 없이 놀고 가셔야 한다"고 당부했다.

사진제공=SM엔터테인먼트

공연 초반부터 이어진 '과부하' 섹션의 열기는 그대로 이어졌다. '논스톱', 'IKR'을 연달아 선보인 뒤 '에이요'로 강렬한 퍼포먼스를 펼쳤다. 특히 '에이요'에서는 군 복무로 이번 공연에 함께하지 못한 도영과 정우의 파트가 나오자, 무대 영상에 두 사람의 모습이 등장해 눈길을 끌었다. 비록 무대에는 함께 서지 못했지만, 두 멤버의 존재를 공연 안에 남긴 셈.

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이어 NCT 127의 지난 10년을 담은 VCR이 공개된 후, 환복을 마친 멤버들은 분위기를 바꿔 '조작된 진실을 마주한 시간' 섹션으로 넘어갔다. '낫 얼론', '데이 애프터 데이'를 통해 한층 감성적인 무대를 꾸몄다.

태용은 공연 내내 뜨겁게 뛰어노는 스탠딩 관객들을 바라보며 "역시 뒤에 계신 분들이 뛰면서 노신다. 일부러 노시려고 뒤에 들어온다고 하더라. 맞느냐"고 물었고, 팬들은 "네"라고 크게 답했다. 이에 재현은 "NCT 127 공연만의 새로운 문화인 것 같다"고 웃었다.

그 순간 멤버들의 얼굴이 담긴 떡 케이크가 기습 등장했다. 도영이 직접 준비한 선물이라는 사실이 밝혀진 데 이어, 휴가를 맞은 도영과 정우가 객석에서 늠름하게 '충성' 경례를 했다. 그러자 공연장은 떠나갈 듯한 함성으로 뒤덮였다. 무대와 객석으로 나뉜 채, 함께 케이크 촛불을 끈 멤버들은 '깜짝 완전체'의 순간을 만끽했다.

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'소방차' 무대 이미지. 사진제공=SM엔터테인먼트

공연의 하이라이트는 단연 마지막 챕터인 '또 다른 질주' 섹션이었다. 전환 영상을 거쳐 분위기가 반전되자, 멤버들은 NCT 127의 시그니처인 독개구리 패턴을 입힌 대형 험머 차량을 타고 무대에 등장했다. '피냐타'의 거칠고 힙한 에너지로 무대를 단숨에 페스티벌 장으로 탈바꿈시킨 이들은 쉴 틈 없는 질주를 시작했다.

특히 편곡의 묘미가 돋보였다. 데뷔곡 '소방차'와 '팩트체크'가 강렬한 록 버전으로 재탄생해 현장을 집어삼킨 것. 불타는 도시를 구현한 초대형 LED 위로 시원한 워터 캐논이 쏟아져 화재를 진압하는 듯한 연출이 펼쳐진 '소방차'에서는 최대 4m 규모의 대형 발모양 에어벌룬 세트와 도영, 정우의 캐릭터가 더해져 무대를 꽉 채웠다.

이어 '팩트체크'의 거대한 팔 모양 키네시스 세트와 시그니처 곡 '영웅'의 압도적인 드래곤 VCR까지 연이어 터져 나오며 KSPO돔은 거대한 떼창의 함성으로 뒤덮였다. 이어 정규 7집 타이틀곡 '블링이'로 최고조에 달한 열기를 뿜어내며 본무대의 막을 내렸다.

'팩트 체크' 무대 이미지. 사진제공=SM엔터테인먼트

폭풍 같은 본무대가 끝나자마자 KSPO돔을 뒤흔든 시즈니의 뜨거운 함성. 이에 화답하듯 다시 무대로 뛰어나온 멤버들은 종이비행기 모양의 이동차를 타고 객석을 누볐다. '종이비행기'와 '터치'로 시즈니와 눈을 맞추며 공연장의 온도를 다시 덥히더니, 서울 공연을 마친 소감을 전했다.

쟈니는 "팬들의 눈빛을 보며 눈가가 촉촉해졌고 큰 힘을 얻었다. 투어 잘하고 오겠다"고 했고, 태용은 "공연장에 멤버 전원이 함께해 행복했다. 몸조리 잘하고 전역해서 내년에는 '우리칠' 전원이 한 무대에 서겠다. 다섯 명이서도 굳건한 모습을 보여줄 수 있어 뿌듯하다"고 약속했다. 유타 역시 "콘서트마다 역할이 바뀌는 어려움 속에서도 해낼 때마다 자부심을 느낀다. 내년에 도영, 정우까지 합류하면 더 멋있을 것"이라며 자부심을 드러냈고, 해찬은 "타이트한 일정 속에서도 형들과 좋은 추억을 선물할 수 있어 기뻤다. 감사한 분들이 많아 더욱 의미 있는 공연이었다"며 고마움을 전했다.

마지막으로 마이크를 잡은 재현은 10주년을 맞이한 깊은 속내를 담담히 털어놨다. 재현은 "스무 살 때는 10주년이 되면 어떨까 고민도 많았지만, 막상 겪어보니 별거 없더라. 그날그날 후회 없이 다 쏟아내는 게 가장 좋다는 걸 배웠고 오늘도 후회 없이 쏟아냈다"며 "우리만 나이 들어가는 게 아니라, 시즈니와 함께 나이 들어가고 있다는 사실이 너무 좋다. 학창 시절에 응원해 주던 팬들이 성인이 되어 무언가를 이뤄냈다는 말을 들을 때 말로 다 못 할 감사를 느낀다. 앞으로도 건강하게 매일 즐거운 시간을 함께 보냈으면 한다"며 애틋한 마음을 드러냈다.

사진제공=SM엔터테인먼트

멤버들의 소감이 끝난 뒤 객석을 배경으로 다 함께 단체 사진을 촬영하려는 순간, 시즈니의 깜짝 이벤트가 펼쳐졌다. 팬들이 한목소리로 '사랑한다는 말의 뜻을 알아가자'를 떼창하기 시작한 것.멤버들은 놀란 표정을 감추지 못했고, 이내 뭉클한 감동에 젖어든 채 객석을 따뜻한 눈빛으로 바라보며 같이 불렀다.

이 감동을 이어받아 NCT 127은 '다시 만나는 날'을 부르며 팬들과 함께 만난 날에 대한 약속을 나눴다. 하지만 이게 끝이 아니었다. 무대 뒤로 퇴장한 줄 알았던 멤버들이 객석의 뜨거운 환호에 다시 무대로 뛰어나온 것. NCT 127은 '피냐타', '블링이', '팩트체크'로 이어지는 깜짝 앙코르 무대를 선사하며 KSPO돔의 지붕을 뚫을 듯한 마지막 에너지를 쏟아냈다. 마지막 순간까지 후회 없이 모든 것을 쏟아부은 완벽한 피날레였다.

한계선을 뚫고 마침내 최고 출력에 도달한 NCT 127. 멤버들의 부재와 안팎의 변화라는 시험대 위에서도 이들이 택한 정답은 결국 본질이자 무기인 '무대'였다. 10년 동안 축적해 온 '네오 근력'으로 '공연의 신'다운 대체 불가능한 존재감을 다시 한번 증명한 NCT 127의 '질주'는 이제 서울을 넘어 전 세계로 이어진다.

NCT 127은 이번 서울 공연을 시작으로 자카르타, 홍콩, 싱가포르, 사이타마, 방콕, 마닐라, 타이베이, 쿠알라룸푸르, 마카오 등 글로벌 10개 지역에서 월드투어를 펼칠 예정이다.

사진제공=SM엔터테인먼트

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com