'재혼' 김나영 시아버지 "합가 불편해서 싫어, 대가족 여행도 다신 안 가"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 김나영의 시아버지가 솔직한 입담으로 웃음을 줬다.

20일 김나영의 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '며느리 김나영과 시아버지의 데이트♥ 방이동 그냥 걸었어'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김나영은 시아버지와 서울 방이동 데이트에 나섰다. 시아버지는 "나이가 들어서 심심한 삶인데 나영이가 있어서 좋다. 주변에서 내가 며느리를 자주 만나는 거라고 하더라. 난 며느리를 자주 보고 싶다"라며 남다른 며느리 사랑을 드러냈다.

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그러자 김나영은 "아버지 같이 살까요?"라며 깜짝 합가를 제안했지만 시아버지는 단칼에 "아니 그건 싫다. 불편하다"라고 말했다.

또 시아버지는 앞서 김나영 가족과 대가족 여행을 떠났을 때를 떠올리며 "다시는 대가족 여행은 없을 것"이라고 말해 눈길을 끌었다. 체력적인 이유 때문이었다. 시아버지는 "우리가 좀 힘들더라. 확실히 나이가 있나 보다. 그땐 티를 안 냈는데 지나고 나니까 그렇다"라고 말했다. 제작진이 "그러면 제주도 1박 2일 여행도 안 되냐"라고 묻자 "그냥 우리끼리 가겠다"라고 단호하게 말해 웃음을 안겼다.

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한편 김나영은 2015년 결혼했지만 2019년 이혼, 홀로 두 아들을 키웠다. 이후 2021년 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 시작했으며 2025년 재혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com