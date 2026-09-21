"EXID 활동 중에도 알바"…혜린, 월매출 1억 4천 대박 타코집 사장된 비결

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 EXID 혜린이 대박 타코집 사장이 됐다.

피에스타 차오루는 19일 개인 유튜브 채널에 '월매출 1억 4000만원 사장님! EXID 혜린 모셔왔어요. 알바도 정말 많이 했네'라는 제목의 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 차오루는 혜린과 만나 대화를 나눴다. 타코집 운영, 음악, 뮤지컬 등 N잡러로 바쁘게 살고 있는 혜린은 타코집을 운영하게 된 계기에 대해 "요식업에 관심이 있던 중 타코집 사장님을 알게 됐다. 마침 안국에 좋은 자리가 났다며 같이 해보자고 해서 시작하게 됐다"고 말했다.

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이어 "직원은 그만둘 수 있지만 사장이 그만둠면 망하는 거다. 혼자는 무리다. N잡러이기 때문에 함께 관리해주시는 분이 계시고 직원들도 함께 으?X으?X해서 의견도 내준다. 일단 장소가 좋아야 하고 마진이 얼마 정도 남는지를 따져봐야 한다. 여러가지 돈이 들어가니까 그게 가장 힘들다. 도와달라"고 토로했다.

또 "아르바이트를 많이 했었다. EXID 활동 중에도 아이스크림 프랜차이즈 등 아르바이트를 했다. 12년 전 계약기간이 끝나고 술만 먹고 하니까 우울해졌다. 뭔가 일어날 만한 일을 만들어야 겠다고 생각해서 복학을 했는데 사이버 학교가 됐더라. 그래서 집앞 이태리 식당에 면접을 봤다. 처음엔 할 거 없으니까 이거 하냐고 할까봐 걱정했는데 손님들이 쉬는 기간이냐고 하더라. 생각보다 사람들이 남들에게 별로 관심도 없고 그렇게 생각하지도 않는다는 걸 알았다"고 털어놨다.

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혜린은 2012년 EXID로 데뷔했다. EXID는 데뷔 초에는 큰 반응을 얻지 못했지만, 2014년 하니의 '위아래' 직캠 영상이 SNS에서 화제를 모으면서 가요계 역사상 처음으로 역주행 신화가 시작됐다. 이후 EXID는 실력파 걸그룹으로 재조명됐고 '아예' '낮보다는 밤' '핫핑크' 등의 히트곡을 발표하며 인기를 끌었다. 3월 타코집을 오픈, 8월 유튜브 채널 '휴먼스토리'를 통해 평균 월매출 1억 4000만원, 비용을 제외한 순수익은 4000만원이라고 밝힌 바 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com