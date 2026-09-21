'배우급 미모' 이지현 딸, 박정아와 묘하게 닮았네.."댓글 보니 내가 아빠라고"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리 멤버 이지현의 딸 서윤 양이 남다른 비주얼을 자랑한 가운데, 멤버 박정아를 닮았다는 반응도 나와 눈길을 끌었다.

19일 '현생모드퀸지현' 유튜브 채널에는 '쥬얼리와 현생 그 사이, 대환장 그날의 기록 | 불후의 명곡 비하인드!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이지현은 KBS2 '불후의 명곡' 녹화 현장을 찾았다. 20년 만의 쥬얼리 완전체 무대에 오르기 위해서였다. 제작진은 리허설을 준비하는 이지현에게 "서윤이가 예쁘다고 댓글이 난리 났다. 배우 시키라고 하더라"라며 딸을 향한 구독자들의 뜨거운 반응을 알렸다. 그러자 이지현은 "공부해야 한다"라며 단호하게 말했다. 제작진은 "언니는 몰래 오디션을 보지 않았나"라며 웃었고 이지현은 "공부해야 해"라고 다시금 강조했다.

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쥬얼리 멤버 박정아도 서윤 양 이야기가 나오자 "서윤이 왜 이렇게 예뻐? 그리고 댓글을 보니 내가 아빠래"라며 사람들의 반응을 전했다. 이지현은 웃음을 터트리며 "정아 언니랑 나랑 섞은 아이 같다고 하더라"라고 말했고 박정아는 "잘생긴 예쁨"이라고 덧붙였다.

이지현은 "그래서 정아 언니가 서윤이가 성인이 되면 함께 술을 마셔주기로 했다"라며 박정아와의 남다른 우정도 드러냈다.

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한편 이지현은 두 번의 이혼을 겪은 후 1남 1녀를 홀로 양육 중이다. 지난해 미용국가자격증을 취득했으며 현재 한 미용실에서 마케팅 원장으로 일하고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com