"'구준엽 처제' 서희제-'미성년자 성범죄범'과 교제해 손절" 국민MC 화해 요청[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 대만 국민MC 오종헌이 클론 구준엽의 처제이자 고 서희원의 동생인 서희제 손절설에 대한 입장을 밝혔다.

중국 소후뉴스 등 현지언론에 따르면 오종헌은 19일 서희제 손절설에 대해 "그건 큰 오해"라고 밝혔다.

앞서 오종헌은 서희제가 과거 황자교와 교제했던 것에 대해 "누가 자기더러 황자교 같이 품행이 좋지 않은 사람과 교제하라고 했느냐"라고 했던 바 있다. 황자교는 대만의 인기 MC로 서희제와 1990년대 후반부터 2000년대 초까지 공개 열애를 했다. 그러나 황자교가 서희제의 절친이었던 배우 중보의와 바람을 피워 결별했다. 이후 2015년 황자교가 서희제가 진행하는 인기 예능 '강희나래'에 출연하며 화해하는 듯 했지만, 황자교는 2023년 미성년자를 성추행하고 미성년자 성착취물을 소지한 혐의로 연예계에서 퇴출됐다.

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오종헌은 "당시 서희제가 방송에서 내 딸에게 '너희 아버지가 정말 우리 집 아이들이랑 교류하지 말라고 하셨느냐'고 물었고, 딸은 '모른다'고 답했다. 그래서 내가 방송을 통해 서희제의 말에 대한 답변을 해준 것 뿐"이라고 말했다.

이어 "서희원 서희제와 십수년을 함께 일했는데 그 친구들을 사랑하지 않을 수 있겠나. 절대 불가능하다. 내가 언제 안 좋은 말을 한적 있나. 나는 서희제를 사랑한다"고 강조했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com