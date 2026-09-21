최민식X한소희 '인턴', 개봉 첫주 '오디세이' 꺾고 흥행 1위

영화 '인턴' 언론배급시사회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 최민식, 한소희가 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 영화 '인턴'(김도영 감독, 앤솔로지스튜디오·워너브러더스 코리아 제작)이 개봉 첫 주말 흥행 1위를 지키며 순항 중이다.

21일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '인턴'은 지난 18일부터 20일까지 사흘간 27만5186명을 동원해 흥행 1위에 올랐다. 누적 관객수는 40만3906명으로 집계됐다. 개봉과 동시에 전체 박스오피스 1위에 올랐던 '인턴'은 줄곧 흥행 독주를 이어오던 '오디세이'를 제치고 한국 영화로서는 8주 만에 박스오피스 정상을 차지하며 가을 극장가에 새로운 바람을 일으키고 있다.

또한 '인턴'은 CGV 골든에그지수 95%, 롯데시네마 9.1점 등 높은 실관람객 평점을 유지하며 관객들의 호평 속 입소문을 타고 있다.

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영화를 본 관객들은 "최민식의 존재감! 한소희의 매력"(이기***), "최민식 아저씨 갓어른 그 자체! 한소희랑 케미 생각보다 찰떡임! 후반부 훌쩍거리느라 혼났네"(평화로운빙봉6***), "최민식님 연기 최고! 한소희님도 정말 실감나는 연기! 역대급 케미"(셀레***) 등 세대를 뛰어넘는 두 배우의 열연과 연기 호흡에 만족감을 드러냈다.

이어 "쉼 없이 달리던 일상에 뜻밖의 온기"(sin***), "깔끔, 담백, 유머 한스푼. 영화 끝나고 돌아가는 길 마음이 따뜻해졌다"(New***), "간만에 스트레스 없이 보기 좋은 힐링 영화"(무비씨***), "인생영화! 뭉클했다"(sbwa***), "어른의 품격!"(ch**ngkk), "나이와 세대를 넘어 서로에게 배우고 의지하는 따뜻한 영화"(sb**4757), "치열하고 바쁜 일상에서 나도 저런 위로를 받을 수 있으면 좋겠다는 생각이 들었음"(용감한도라에몽19***) 등 작품이 전하는 메시지에 깊이 공감하고 위로받은 관객들의 호평이 이어지고 있다.

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특히 "은퇴한 울 아빠 생각나서 눈물 왈칵. 이번 연휴 엄빠 손잡고 보러 가면 무조건 성공함"(came***), "추석 연휴 따뜻하게 볼 수 있는 영화"(이종***) 등 다가오는 추석 연휴 온 가족이 함께 보기 좋은 명절 필람무비로 입소문을 모으고 있다.

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'인턴'은 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 회사에 경력 37년 차 실버 인턴이 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기다. 최민식, 한소희, 김준한, 류혜영, 김금순, 박예니, 김요한, 임성균, 윤상정, 한지은 등이 출연했고 '82년생 김지영' '만약에 우리'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com