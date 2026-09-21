'이서진 결별' 언급에..김정은·이효리 투샷 재조명 "어색하고 불편"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정은이 과거 배우 이서진과의 열애설을 꺼내면서, 가수 이효리와의 투샷까지 다시 눈길을 끌고 있다.

지난 20일 배우 겸 화가 이혜영의 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 이혜영이 절친 김정은을 만난 영상이 공개됐다.

이날 이혜영은 김정은이 SBS '김정은의 초콜릿'에서 이서진과의 결별을 언급한 과거를 떠올렸다. 당황한 김정은은 "그런 거 남기고 싶지 않았는데 기자들이 밖에서 너무 많이 대기하고 싶었다. 입장 표명을 안하면 골치 아픈 상황이었다. 다른 게스트나 프로그램에게 피해를 줄까 봐 내겐 엄청난 압박이었다"라며 당시 분위기상 그렇게 정면돌파할 수 밖에 없었다고 설명했다. 김정은과 이서진은 2006년 SBS 드라마 '연인'으로 호흡을 맞춘 뒤 실제 연인으로 발전했지만 2년 만에 결별했다.

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이후 김정은과 이효리의 만남도 다시 주목받았다. 이효리도 과거 이서진과 열애설에 휩싸인 바 있다. 지난 2015년 이효리는 '김정은의 초콜릿'에 출연, 김정은과 함께 앉아 있는 게 편한지 불편한지를 묻는 질문에 "좀 어색하다"라고 쿨하게 답했다. 김정은은 "편하게 생각해달라. 생각보다 좋은 언니"라고 말했지만, 이효리는 "그건 알고 있는데 뭔가 살짝 불편한 점이 있다. 아시지 않나"라고 반응했다. 어색한 분위기 속 두 사람은 다시 웃음만 주고받았다.

한편 김정은은 2016년 금융업에 종사하는 재미교포 남성과 결혼했으며 한국과 홍콩을 오가며 지내고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com