이준, 정소민과 결별 6년 후…"연인과 여행 가면 싸워, 노이로제 생겼다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 이준이 여행을 통해 자신의 연애 스타일을 솔직하게 털어놨다. 연인과 여행을 떠났다가 여러 차례 다툰 경험부터 연애를 하며 터득했다는 '사진 잘 찍는 법'까지 공개했다.

20일 첫 방송된 MBN 예능프로그램 '디스이즈 현무로드'에서는 전현무와 이준이 베트남 다낭으로 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.

이날 이준은 출발 전 제작진과의 인터뷰에서 자신을 '랜선 여행'을 즐기는 사람이라고 소개했다. 평소에는 계획적인 성격이지만 정작 여행을 떠날 때만큼은 계획을 세우지 않는다고.

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특히 여행 이야기는 자연스럽게 이준의 과거 연애 경험으로 이어졌다.

이준은 "친구들, 연인과 가면 싸운 적이 많다"며 "여행 노이로제, PTSD가 있다"고 솔직하게 말했다. 그러면서 여행에서 자신에게 가장 중요한 것은 동행자의 만족이라고 강조했다.

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그는 "저는 여행을 가면 같이 가는 사람이 즐거우면 좋겠다. 그게 1번"이라며 자신의 여행 철학을 밝혔다. 자신이 무엇을 보고 즐기는지보다 함께 떠난 상대가 만족하는 것을 우선으로 생각한다는 것.

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두 번째로 꼽은 것은 현지 문화였다. 이준은 "문화를 알고 현지화가 되면 좋다. 기억에 많이 남는다"며 관광지를 정해놓고 움직이는 여행보다 현지의 분위기를 직접 경험하는 여행을 선호한다고 밝혔다.

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실제 다낭에 도착한 이준의 모습에서도 그의 성향이 그대로 드러났다. '미니멀리스트'라고 밝힌 그는 캐리어도 없이 배낭 하나만 메고 등장했다.

가방 안에는 양말 한 켤레와 속옷 한 장, 티셔츠 3장이 전부였다. 이준은 "하체에 땀이 없어서 지금 입고 있는 바지가 다"라고 설명했고, 이를 본 전현무는 "완전 기안84다"라며 놀라워했다.

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이준의 연애 경험은 여행 중 사진을 찍으면서 다시 한번 소환됐다.

두 사람은 특별한 계획 없이 현지 골목길을 걷다 서로의 사진을 찍어줬다. 전현무가 이준에게 직접 포즈를 알려주기도 했지만, 정작 이준이 찍어준 사진을 확인한 전현무는 그의 사진 실력에 감탄했다.

그러자 이준은 "교육을 이수해서 그렇다"고 너스레를 떨더니 뜻밖의 비결을 공개했다.

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그는 "연애 많이 하면 잘할 수밖에 없다. 욕 몇 번 먹으면 바로 고쳐진다"고 말해 웃음을 안겼다. 연애 과정에서 상대방의 사진을 찍어주고 지적을 받다 보니 자연스럽게 사진 실력이 늘었다는 설명이었다.

이를 들은 전현무 역시 "그래서 내가 많이 혼났던 거구나"라고 받아치며 공감해 웃음을 더했다.

한편 이준은 과거 배우 정소민과 공개 열애한 바 있다. 두 사람은 KBS 2TV 드라마 '아버지가 이상해'를 통해 인연을 맺은 뒤 2017년 연인으로 발전했으며, 2018년 열애 사실을 인정했다. 이후 공개 열애를 이어오다 2020년 결별 소식을 전했다.

olzllovely@sportschosun.com