인순이, 결혼 32년 만에 드디어 할머니 된다…'스탠퍼드大 출신' 딸 깜짝 임밍아웃

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 인순이가 할머니가 된다.

인순이의 딸 박세인은 20일 자신의 SNS에 "get ready 2027, baby han is coming"(준비하세요 2027, 베이비 한이 옵니다)이라는 글과 함께 임신 소식을 담은 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 박세인과 남편이 가족들에게 임신 소식을 깜짝 발표하는 순간이 담겼다. 두 사람은 아기의 초음파 사진을 들고 환한 미소를 지으며 예비 부모가 된 기쁨을 드러냈다.

Advertisement

무엇보다 시선을 끈 것은 '예비 할머니' 인순이의 반응이었다.

딸이 준비한 임신 소식을 확인한 인순이는 예상하지 못했다는 듯 눈을 크게 뜨고 입을 벌린 채 그대로 굳어버렸다. 놀라움을 감추지 못하던 인순이는 이내 딸의 임신 사실을 실감한 듯 벅찬 반응을 보였다. 박세인의 아버지 역시 소식을 접한 뒤 깜짝 놀란 표정을 지어 가족에게 특별한 순간이 됐음을 짐작하게 했다.

Advertisement

박세인은 남편과 함께 촬영한 사진과 아기의 초음파 사진도 공개했다. 특히 "2027, baby han is coming"이라고 직접 알린 만큼 내년 새로운 가족을 맞이하게 될 것으로 보인다.

Advertisement

이에 따라 인순이는 결혼 32년 만에 처음으로 할머니가 된다. 인순이는 1994년 박경배 씨와 결혼해 슬하에 외동딸 박세인을 두고 있다.

Advertisement

박세인은 미국 스탠퍼드대학교를 졸업한 뒤 마이크로소프트에서 인턴을 거쳐 입사한 이력으로도 알려져 있다. 지난 3월 TV조선 예능 프로그램을 통해 가족과 함께 방송에 출연해 인순이와 꼭 닮은 외모와 남다른 모녀 관계로 관심을 받았다.

당시 박세인은 과거 미국 LA 출장 중 차량 사고를 당해 왼쪽 새끼손가락을 잃고 여러 차례 수술을 받은 사연도 공개했다. 인순이는 딸의 사고 당시를 떠올리며 눈물을 보이는 등 각별한 모정을 드러낸 바 있다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com