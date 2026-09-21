'40억 건물주' 이해인, 결국 '노출 콘텐츠' 전부 삭제.."그동안 감사했다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 겸 유튜버 이해인이 '노출 콘텐츠'를 내려놓고 새 도전에 나선다.

이해인은 20일 자신의 유튜브 채널 '이지'에 '왜 140만 채널을 버렸을까요?'라는 제목의 영상을 게재했다.

그는 "구독자 140만 명이었던 피아노 채널을 정리하려고 한다. 채널을 아예 없앤다는 건 아니다. 섹시한 의상을 입고 피아노를 치는 모습을 좋아해 주셨던 분들은 아쉬운 마음이 드실 것 같다. 감사했다는 말을 전하고 싶다"라고 말했다. 이해인은 노출 의상을 입고 피아노를 연주하는 영상을 올리며 구독자 140만 명 유튜버로 성장했지만, 현재는 이 영상을 모두 비공개한 상황이다.

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이해인은 "저의 희로애락이 담긴 채널이지만 1~2년부터 '섹시 콘셉트를 언제까지 유지할 수 있을까'라는 생각이 들었다"라며 이젠 소상공인의 이야기를 담은 유료 콘텐츠로 채울 것이라고 밝혔다.

그는 "지금까지 많은 사랑을 받으며 성장할 수 있어 감사했다. 남을 향하는 채널을 만들고 싶다는 생각이 들었다. 물건이 너무 좋은데 홍보가 되지 않아 팔지 못한 분들, (아직 빛을 보지 못한) 숨은 진주 같은 사람도 많지 않나. 저와 간절함을 모아 140만 구독자들에게 전달한다면 충분히 좋은 결과가 있을 것 같다. 과분한 사랑을 받았고 행복한 시간이었다. 제가 처음에 혼자 일어섰던 것처럼 손을 내밀어드릴 테니 같이 잘 만들어갔으면 좋겠다"라고 말했다.

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한편 이해인은 2005년 광고 모델로 데뷔해 드라마 '황금물고기', '다섯 손가락' 등에 출연했다. 특히 tvN 예능 '재밌는 TV 롤러코스터'를 통해 주목받았다. 2020년부터는 유튜버로 본격적으로 활동했으며, 지난해 40억 건물 매입 사실을 밝혀 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com