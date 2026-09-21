"스트레스 안 받아요"…'44kg 꼬리표' 억울했던 공효진, 몸무게 직접 밝혔다

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 공효진이 자신의 실제 몸무게를 직접 공개하며 '44kg'이라는 오해를 바로잡았다.

공효진은 20일 자신의 SNS 스토리에 여행 중 촬영한 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 공효진은 분홍색 민소매 롱 원피스에 모자를 착용한 채 여유로운 시간을 보내고 있다. 평소에도 늘씬한 몸매로 유명한 만큼 사진에서도 가녀린 실루엣이 눈길을 끌었다.

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특히 공효진은 사진 상단에 "저는 44kg 아니고 53kg이에요"라는 문구를 직접 적어 눈길을 끌었다.

공효진이 굳이 현재 몸무게를 공개한 배경에는 최근 다시 언급된 '44kg' 체중이 있는 것으로 보인다. 최근 공효진이 휴가 중인 근황을 공개하자 일부 매체에서는 그의 가녀린 몸매를 조명하며 과거 '44kg까지 빠졌다'는 발언을 함께 소개했다.

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그러나 44kg은 공효진의 현재 몸무게가 아니다. 공효진은 지난 5월 자신의 유튜브 채널 '당분간 공효진'에서 2014년 SBS 드라마 '괜찮아, 사랑이야' 촬영 당시 체중이 급격하게 줄었던 사연을 공개했다.

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당시 공효진은 "드라마 시작할 때는 53kg 정도였다"며 촬영 도중 교통사고를 당한 뒤 온전하지 않은 몸으로 촬영을 이어가야 한다는 부담과 스트레스가 컸다고 회상했다.

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결국 식사조차 제대로 하기 힘들 정도로 스트레스가 심해지면서 체중이 계속 줄었고, 촬영 막바지에는 44~46kg까지 내려갔다고 밝혔다. 키 172cm인 공효진은 당시를 떠올리며 주변에서 "팔로 걸어 다닌다"고 할 정도로 말랐으며, 앉아 있는 것조차 불편했다고 설명하기도 했다.

반면 당시 공효진은 자신이 선호하는 몸무게에 대해서는 "50~51kg 정도"라며 평소 아침에는 51kg, 밤에는 52kg 정도라고 밝힌 바 있다.

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그리고 약 4개월 만에 자신의 SNS를 통해 현재 체중이 "53kg"이라고 직접 정정하면서, 과거 극심한 스트레스로 기록했던 44kg이 현재 몸무게처럼 알려지는 데 선을 그은 셈이다.

한편 공효진은 최근 남편 케빈오와 미국 뉴욕에서 휴식을 즐기는 모습을 공개하고 있다. 그는 앞서 "이제 정말 올해 첫 쉬는 날들 시작"이라며 여행 근황을 전했고, 케빈오와 함께하는 일상도 공개했다. 두 사람은 2022년 미국 뉴욕에서 결혼식을 올렸다.

olzllovely@sportschosun.com