돌싱 22기 현숙, 16기 광수♥ 폭로.."전재산 0원, 데이트 비용 거의 내가 부담" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 돌싱 커플 16기 광수 정일대, 22기 현숙 김소연이 이번엔 돈 문제로 갈등을 빚는다.

오늘(21일) 방송되는 JTBC '연애전쟁' 13화에서는 김소연의 입장을 담은 VCR이 공개된다. 특히 데이트 비용을 둘러싼 김소연의 폭로전이 시작돼 이효리와 서장훈, 김희철, 곽범을 경악케 한다.

김소연은 "데이트 비용은 거의 내가 부담한다"라며 "협찬으로만 데이트를 하는데 그마저도 오빠에게 컨펌을 받는다"라고 연애하며 쌓인 서운함을 고백한다. '협찬무새'가 된 정일대는 김소연에게 "협찬이 아니라 할인 이벤트네"라고 핀잔을 주는가 하면, 휴가 계획을 세우기에 앞서 "여행도 협찬돼요?"라고 묻는 등 여친과의 데이트에 한 푼도 쓰지 않으려는 인색한 면모를 보여 고개를 절레절레 젓게 만든다.

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이 가운데, 정일대의 예상 밖 경제 상황까지 공개된다. 김소연은 "오빠가 모아둔 돈이 0원이다. 심지어 마이너스"라고 밝힌다. 사업 실패로 인해 대기업 재직 시 모아둔 돈은 모두 날리고 빚만 남았던 것. 이어 두 사람의 갈등은 정일대의 '카드값 200만 원' 사건과 '제주도 여행 경비 계획'을 둘러싼 논쟁으로 번져 냉랭한 긴장감을 자아낸다.

'돈 문제'를 둘러싼 정일대와 김소연의 끝없는 진실 공방이 이어진 가운데, 이효리와 서장훈이 대동단결해 분노를 터트린다고. 이효리는 "데이트를 협찬으로만 한다? 왜 만나죠?"라고 김소연에게 일침을 가하고, 서장훈은 정일대를 향해 "연애하지 마!"라고 분노의 샤우팅을 한다. 이어 "정말 똑같은 사람들끼리 만났다"라며 고개를 절레절레 흔든다고. 특히 모든 일에 투덜거리는 정일대의 불만스러운 모습에 김희철은 "내가 지금까지 본 사람이랑 다른 사람 같다"라며 경악했다는 후문.

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데이트 비용을 둘러싼 갈등부터 임신에 대한 서로 다른 의견까지 극으로 치달은 화제의 '나솔 돌싱 커플' 정일대와 김소연의 '연애전쟁'은 본방송에서 확인할 수 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com