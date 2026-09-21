주우재, 허경환에 서운함 토로 "우리랑 안 섞여..유재석 없으면 텐션 달라"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 주우재가 허경환의 태도를 폭로하며 서운함을 드러냈다.

19일 MBC '놀면 뭐하니?'는 '[뭔데 뭔데! 이게 무슨 난리고] 쩐의 전쟁 가발을 벗은 뒤 이야기…난리 전야제'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 하하, 허경환, 주우재는 세 사람만 떠나는 여행 계획을 세웠다. 그러나 대화가 길어지자 허경환은 계속 시계를 확인하며 자리를 마무리하려는 모습을 보였다.

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이에 주우재는 "우리와 대화하기 싫냐"며 서운해했고, 하하도 "왜 우리와 안 섞이냐"고 물었다. 허경환이 어색한 웃음만 짓자 두 사람은 "지금 재석이 형 없다고 이러냐. 재석이 형 불러줘야 하냐"고 몰아갔다.

허경환은 "방송 때문에 하는 거 알지 않냐. 9월 말까지만 내가 한다고 하지 않았냐"며 "9월 말이 지나면 우리 우정을 잘 다지면 된다"고 해명했지만, 오히려 유재석을 향한 남다른 충성심만 부각됐다.

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그러자 주우재는 "형만 우리와 좀 섞였으면 좋겠다. 거리감이 느껴진다"며 "이 형이 모드가 있다. '유재석'과 '무재석'이다. 재석이 형과 있을 때랑 없을 때 텐션이 진짜 다르다"며 서운함을 드러냈다.

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하하는 "너 재석 없는 놈이구나"라고 놀렸고, 허경환은 "재석증이 있어서 어지럽다"고 너스레를 떨었다. 이를 들은 하하는 "재석이 형 이야기만 나와도 혼자 웃는다"며 재차 몰아갔다.

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이에 허경환은 "그냥 이대로 여행을 가는 것 자체가 좋다"며 분위기를 수습했다.