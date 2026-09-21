도끼♥이하이, 결혼설 재점화...노래도중 무릎 꿇고 '프러포즈' 퍼포먼스

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[스포츠조선 이지현 기자] 공개 열애 중인 래퍼 도끼와 가수 이하이가 해외 무대에서도 거침없는 애정 표현을 보여주며 결혼설에 다시 불을 지폈다.

도끼와 이하이는 지난 19일 몽골 울란바토르에서 열린 'SUPER CONCERT: SPECIAL(슈퍼 콘서트: 스페셜)' 무대에 나란히 올랐다. 이날 공연에는 싸이, 백지영을 비롯한 한국 가수들과 몽골 현지 아티스트들이 참여했다.

특히 공연 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 도끼와 이하이의 합동 무대 영상이 확산되며 관심을 모았다.

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연인 사이임을 숨길 이유가 없는 두 사람은 무대 위에서도 자연스럽게 애정을 드러냈다. 도끼는 이하이를 관객들에게 "My Lady(마이 레이디)"라고 소개했다. 이어 이하이의 어깨에 손을 올리는가 하면 손을 맞잡으며 다정한 모습을 보였다.

무엇보다 시선을 사로잡은 것은 도끼가 이하이 앞에서 한쪽 무릎을 꿇은 순간이었다. 도끼는 무릎을 꿇은 채 노래를 이어갔고, 해당 장면은 마치 프러포즈를 연상시키며 현장 분위기를 달궜다.

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지난 3월 공개된 두 사람의 열애가 최근 결혼설로까지 이어진 상황인 만큼 이번 무대는 더욱 눈길을 끌었다.

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도끼와 이하이는 지난 3월 SNS를 통해 서로를 향한 애정을 공개적으로 표현하며 사실상 열애를 인정했다. 당시 도끼는 이하이와 함께 찍은 사진을 공개하며 "TO MY LADY"라고 적었고, 이하이 역시 "내 하나뿐인 도끼", "TO MY MAN DOK2" 등의 표현으로 도끼를 향한 마음을 숨기지 않았다.

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동료 연예인들의 반응도 뜨거웠다. 래퍼 슬리피는 두 사람의 게시물에 "결혼 가즈아"라는 댓글을 남겼고, 딘딘 역시 "행복하십쇼. 형님"이라며 두 사람을 응원했다.

두 사람의 인연은 오래전으로 거슬러 올라간다. 2016년 MBC '무한도전' 역사 힙합 프로젝트 당시 유재석과 도끼가 함께한 곡 '처럼'에 이하이가 피처링으로 참여하면서 음악적 인연을 맺었다. 이후 오랜 기간 관계를 이어온 것으로 알려졌으며, 올해 들어 연인 관계를 공개적으로 드러내기 시작했다.

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연애뿐 아니라 음악 활동도 함께하고 있다. 두 사람은 힙합·R&B 기반 음악 레이블 '에잇오에잇하이레코딩스(808 HI RECORDINGS)'를 공동 설립했으며 지난 3월 듀엣곡 'You & Me'를 발표했다. 해당 곡 역시 사랑을 주제로 한 가사로 공개 당시 두 사람의 관계와 맞물려 화제를 모았다.

olzllovely@sportschosun.com