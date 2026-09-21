'신혼' 심현섭, 정영림♥ 생일 잊고도 당당.."선물無, 케이크도 본인이 사"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 심현섭이 아내 정영림의 생일을 제대로 챙기지 않아 질타를 받았다.

최근 '정영림 심현섭' 유튜브 채널에는 '오늘이 영림이 생일입니다만... 표정이 ㅋㅋ'라는 제목의 영상이 공개됐다.

정영림은 생일을 맞아 생일 케이크를 앞에 두고 소원을 빌었다. 심현섭은 "소원이 있나. 선물 왜 안 가져왔냐는 건가"라며 제 발 저린 듯 물었고, 정영림은 "작년에 케이크 하나였는데 올해는 주스가 하나 늘었다"라며 지난해에 이어 너무나 단출한 생일을 언급했다.

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여기에 더해 심현섭은 이날 케이크를 정영림 본인이 샀다며 웃었다. 이어 "결혼한 지 2년째인데 내가 바빠서 생일을 까먹을 수 있다"라고 덧붙였고, 정영림은 "1년에 한 번인데 까먹으면 안 된다"라고 말했다.

선물도 준비하지 않은 그는 "선물은 나가서 사면 되는 거다. 생일을 음력으로 해서 헷갈린다. 내일 미역국을 끓여주겠다"라고 말했다.

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정영림이 "생일이 지났는데 해주나"라며 투덜대자, 심현섭은 "같이 케이크를 벌면 생일인 거지. 내가 늘 선물이잖아. 웃겨주고 설거지해주지 않나"라고 말했다. 이어 "나한테 악플 달리겠다. 아내 선물도 안 해주냐고..."라며 뒤늦게 걱정하는 모습을 보였다.

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이후 영상 댓글에는 심현섭의 행동을 지적하는 반응이 쏟아졌다. 구독자들은 "결혼한지 2년밖에 안됐는데 부인 생일도 못 챙기고 좀 각성하세요", "장난치지 말고 진정성 있게 생일 챙겨주시고 사랑해주세요", "진짜 심각하다", "정신차리세요. 생일을 그렇게 챙겨주는 사람이 어디있어요", "아무것도 안해준 게 자랑이 아닙니다", "아내 홀대하는 현섭 반성하길" 등의 댓글을 남겼다.

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한편 심현섭은 지난해 11세 연하 비연예인 정영림과 결혼했다.

joyjoy90@sportschosun.com