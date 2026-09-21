이지현, 쥬얼리 무대 직전까지 子 엽떡 주문 "안 해주면 난리..월급 다 배달비로"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 쥬얼리 이지현이 배달 음식만 찾는 자녀들 때문에 월급이 남지 않는다고 토로했다.

19일 유튜브 채널 '현생모드 퀸지현'에는 '쥬얼리와 현생 그 사이, 대환장 그날의 기록 | 불후의 명곡 비하인드!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이지현은 딸과 함께 출연한 유튜브 영상을 딸도 봤느냐는 질문에 "이야기를 못 했다. 집에 들어오자마자 녹초가 돼서 '피곤해. 잘래'라고 하더라"고 답했다.

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이어 "그 시간에 밥도 하고 영양가 있는 것을 먹이려고 생선에 양념해서 삼치를 맛있게 구워놨는데 그냥 다 남겼다"며 "거봉이라도 먹으라고 했는데 손도 대지 않고 자서 내가 먹었다"고 털어놨다. 그러면서 "아이들은 생선도 그냥 주면 안 먹는다. 양념해 줘야 한다"고 토로했다.

이때 이지현은 아들로부터 '엽떡'을 배달시켜 달라는 부탁을 받았다. 처음에는 난감해했지만 결국 아들의 요청을 거절하지 못했다.

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그는 "이게 엄마가 집에만 없으면 꼭 엽떡, 마라탕을 시켜달라고 한다"며 "진짜 월급이 배달 음식비로 다 나간다. 진짜 거짓말이 아니다. 진짜로 남는 게 없다"고 하소연했다.

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급하게 주문하던 이지현은 쥬얼리 무대를 준비해야 한다는 제작진의 재촉에도 "떡볶이를 시켜줘야 한다. 안 해주면 난리가 난다"며 현실 엄마의 모습을 보여 웃음을 자아냈다.