'개콘 출신' KBS 공채 개그맨, 만취 상태로 대리기사 무차별 폭행…현행범 체포

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[스포츠조선 이지현 기자] KBS 공채 출신 개그맨 김모씨가 술에 취한 상태에서 운전 중이던 대리기사를 폭행한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

21일 경찰 등에 따르면 서울 서초경찰서는 김씨를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 운전자 폭행 혐의로 입건해 사건 경위를 조사하고 있다.

김씨는 지난 20일 오전 1시께 대리운전 기사 A씨가 운전하는 차량에 탑승해 이동하던 중 A씨를 폭행한 혐의를 받는다.

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당시 김씨는 서울 강남구 압구정동에서 술을 마신 뒤 귀가하기 위해 대리운전을 호출한 것으로 전해졌다. 이후 차량이 경부고속도로를 달리던 중 만취 상태에서 A씨의 목을 잡고 흔드는 등 폭행한 것으로 알려졌다.

신고를 접수한 경찰은 현장으로 출동해 고속도로 인근 주유소 앞에서 김씨를 현행범으로 체포했다.

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김씨는 KBS 공채 개그맨 출신으로, 과거 KBS 2TV '개그콘서트' 등에 출연하며 방송 활동을 한 것으로 전해졌다.

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경찰은 김씨와 피해 대리기사 등을 상대로 당시 상황과 폭행 경위 등을 확인하는 등 정확한 사건 내용을 조사하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com